Лукашенко встретился с первой ракеткой Беларуси Ариной Соболенко

Глава государства поздравил Арину Соболенко с успешным проведением прошедшего спортивного сезона. "Молодец! Прошлый сезон - я считаю, из всех теннисисток это был самый большой прогресс. Я доволен твоей игрой, за исключением некоторых моментов, где ты могла попасть в корт, но била мимо", - отметил Александр Лукашенко.

Одновременно глава государства подчеркнул, что спортсменке еще есть к чему стремиться, чтобы показывать более стабильный теннис. Тем более что на фоне достигнутых успехов и продвижения вперед в мировом рейтинге возрастают и ожидания высоких результатов со стороны как болельщиков, так и государства.

Александр Лукашенко пожелал Арине Соболенко удачного следующего сезона и плодотворной подготовки к нему.