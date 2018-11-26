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В Витебске во время движения загорелся городской автобус
В Витебске 27 ноября горел автобус, который следовал по маршруту № 14,
Водитель автобуса заметил задымление левой стороны во время проезда перекрестка проспекта Строителей и улицы Чкалова. Он доехал до ближайшей остановки и открыл все двери, чтобы вышли пассажиры. Сам начал тушить пламя в моторном отсеке. Скоро приехали спасатели.
Никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают.
Видео возгорания автобуса
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Инцидент произошел в 15.12 на одной из остановок на улице Чкалова.
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