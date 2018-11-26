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В Витебске во время движения загорелся городской автобус

27.11.2018 18:05 — Разное | Tut.by  
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В Витебске 27 ноября горел автобус, который следовал по маршруту № 14, сообщает ГАИ. Инцидент произошел в 15.12 на одной из остановок на улице Чкалова.


Фото: vk.com/typical_vitebsk

Водитель автобуса заметил задымление левой стороны во время проезда перекрестка проспекта Строителей и улицы Чкалова. Он доехал до ближайшей остановки и открыл все двери, чтобы вышли пассажиры. Сам начал тушить пламя в моторном отсеке. Скоро приехали спасатели.


Фото: vk.com/typical_vitebsk

Никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают.

Видео возгорания автобуса опубликовали в телеграмм-канале «Витебск: ПДД, экология, архитектура».

 
Теги: Витебск
 
 
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Инцидент произошел в 15.12 на одной из остановок на улице Чкалова.
 
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