

Приговоренный к смертной казни "черный риелтор" Семен Бережной. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

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О том, что«убыл» по приговору, стало известно от матери осужденного. Такую информацию сообщил TUT.BY координатор кампании «Правозащитники против смертной казни»Когда именно состоялась казнь — пока неизвестно. На выдачу свидетельства о смерти, как правило, требуется некоторое время. На днях семье пришло последнее письмо от мужчины.Кроме Бережного по делу «черных риелторов» был осужден 36-летний. О его судьбе пока ничего неизвестно, письма не приходят уже месяц. Родные планировали посетить мужчину на неделе.Ранее в Комитете по правам человека ООН были зарегистрированы обращения от имени двух осужденных. По правилам, пока идет рассмотрение, приговор не должны исполнять, но Беларусь обычно не следует этому принципу.Напомним, с 2009 по 2015 год в Могилевской области бесследно пропали шесть человек. Позже тела обнаружили: они были закопаны в безымянных могилах на сельских кладбищах. При жизни это были одинокие люди, зависимые от алкоголя или имеющие долги за коммуналку.Согласно обвинению, именно таких подыскивала группа «черных риелторов» (всего — четверо человек). Они уговаривали людей продать или разменять жилье, а потом убивали. Некоторых закапывали живьем, пока жертвы спали под действием водки и клофелина.Гершанкова и Бережного признали виновными в шести убийствах и подготовке еще одного, похищениях, мошенничестве и других преступлениях. Причем Игорь Гершанков ранее уже был судим за мошенничество с жильем.Летом 2017-го Могилевский областной суд приговорил мужчин к расстрелу. Их имущество подлежит конфискации, а в пользу родственников убитых взыщут компенсации примерно на 110 тысяч долларов. Фигуранты обжаловали приговор, но в декабре Верховный суд оставил его без изменений.В суде мужчины утверждали, что показания выбивали силой. В августе Игорь Гершанков объявлял голодовку: по словам мужчины, из СИЗО не выпускали его многочисленные жалобы в разные инстанции.