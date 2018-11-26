ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЕАЭС: хроника одного союза с тяжелой судьбой

27.11.2018 17:55 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: РИА Новости
Как наполеоновские планы сменились клубком нерешаемых годами проблем.

На встрече с главами правительств государств — членов Евразийского экономического союза много говорилось о проблемах.

Парадокс — союз, созданный (по крайней мере на бумаге) для устранения торговых барьеров, спустя четыре года своего существования превратился в генератор этих самых препятствий.

Судя по красноречивым высказываниям Александра Лукашенко, репутация ЕАЭС достаточно специфично оценивается его непосредственными членами:

"Мы все должны четко понимать: союз будет представлять ценность для наших экономик и внешних партнеров, только если он станет предсказуемой организацией, которая будет играть по определенным нами же правилам".


«Салідарнасць» предлагает краткую историю союза, который спустя годы прератился в объединение с «тяжелой судьбой».


2012

В Москве президенты стран Таможенного союза поручили своим правительствам разработать план создания Евразийского экономического союза к 1 мая 2013-го. Создание союза было запланировано к 1 января 2015-го.

На той встрече в столице России Александр Лукашенко оптимистично заявлял, что очень большой интерес к экономическому союзу проявляют не только постсоветские государства, но и дальние страны, в частности, Вьетнам.


2014

В апреле глава государства принял Сергея Румаса, представлявшего в то время Беларусь в Совете Евразийской экономической комиссии. Встреча с Румасом проходила в преддверии заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Уже тогда было ясно, что создание нового союза не проходит гладко, о чем свидетельствуют характерные вопросы руководителя страны:

"Какие вопросы наиболее труднопроходимые, которые создают наши партнеры, или у нас есть какие-то вопросы. Вот этот комплекс проблем перед заседанием совета я хотел бы услышать".


Вскоре на встрече с Владимиром Путиным и Нурсултаном Назарбаевым Лукашенко озвучил свои тревоги:

"Нам предлагают сегодня оставить нерешенными те проблемы, которые надо было бы разрешить еще на предыдущих этапах. По нашему твердому убеждению, мы должны выходить на конкретные рубежи, одним из которых является полноформатный таможенный союз. Между его членами не должно быть никаких ограничений в движении товаров, какими бы чувствительными они ни были".



2015

Первое время после создания Евразийского экономического союза официальный Минск демонстрировал оптимизм. Так, в начале июля Лукашенко заявлял, что «масштабный проект ЕАЭС охватывает несколько сот миллионов человек и имеет валовой внутренний продукт в $ 2,2 трлн», что являет собой «возможность совместно преодолевать кризис и находить новые пути развития».

Но очень скоро оптимизм сменился скандальными заявлениями. Приведем несколько характерных примеров.


2016

В конце мая в Астане на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе Лукашенко раскритиковал ЕАЭС по ряду принципиальных моментов:

"Равные экономические условия для государств — участников ЕАЭС и безбарьерная среда до сих пор не созданы. Более того, после подписания договора о ЕАЭС внутренний торговый оборот союза только падает. В 2012 и 2013 годах он был на уровне $ 65 млрд, в 2015-м — всего $ 45 млрд. Видимо, не все позиции договора соответствуют современной ситуации в экономике и нашим ожиданиям".


В декабре Лукашенко проигнорировал заседание Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге и таким образом фактически бойкотировал подписание нового Таможенного кодекса ЕАЭС. При этом он потребовал от белорусского правительства обеспечить соблюдение национальных интересов страны при принятии документа: «Надо привлечь всех специалистов, вплоть до оппозиционно мыслящих».


2017

Таможенный кодекс Лукашенко все же подписал в апреле 2017-го, заявив на встрече с Путиным в Санкт-Петербурге:

«Между нашими странами не осталось нерешенных вопросов».


Как видим, глава государства поспешил с выводами.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как наполеоновские планы сменились клубком нерешаемых годами проблем.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бизнес-школа От идеи до бизнеса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика