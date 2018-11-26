ЕАЭС: хроника одного союза с тяжелой судьбой



Фото: РИА Новости

"Мы все должны четко понимать: союз будет представлять ценность для наших экономик и внешних партнеров, только если он станет предсказуемой организацией, которая будет играть по определенным нами же правилам".

2012

2014

"Какие вопросы наиболее труднопроходимые, которые создают наши партнеры, или у нас есть какие-то вопросы. Вот этот комплекс проблем перед заседанием совета я хотел бы услышать".

"Нам предлагают сегодня оставить нерешенными те проблемы, которые надо было бы разрешить еще на предыдущих этапах. По нашему твердому убеждению, мы должны выходить на конкретные рубежи, одним из которых является полноформатный таможенный союз. Между его членами не должно быть никаких ограничений в движении товаров, какими бы чувствительными они ни были".

2015

2016

"Равные экономические условия для государств — участников ЕАЭС и безбарьерная среда до сих пор не созданы. Более того, после подписания договора о ЕАЭС внутренний торговый оборот союза только падает. В 2012 и 2013 годах он был на уровне $ 65 млрд, в 2015-м — всего $ 45 млрд. Видимо, не все позиции договора соответствуют современной ситуации в экономике и нашим ожиданиям".

2017

«Между нашими странами не осталось нерешенных вопросов».