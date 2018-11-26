Как распознают пьяного водителя в потоке машин?

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Машина едет выше или ниже скорости потока – обязательно обратят внимание. Неловкие манёвры, неправильная дистанция, скованность (страшно же, выпив 100–200 граммов, лишиться прав). Про виляние машины в ряду и петляние между рядами и говорить не стоит. Даже забывчивых водителей, которые едут с выключенными фарами, могут остановить и проверить.пояснил инспектор ГИБДД