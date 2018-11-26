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Как распознают пьяного водителя в потоке машин?
Фото из открытых источников
Машина едет выше или ниже скорости потока – обязательно обратят внимание. Неловкие манёвры, неправильная дистанция, скованность (страшно же, выпив 100–200 граммов, лишиться прав). Про виляние машины в ряду и петляние между рядами и говорить не стоит. Даже забывчивых водителей, которые едут с выключенными фарами, могут остановить и проверить.
«Есть моменты, на которые мы сразу же обращаем внимание. Например, подвыпивший водитель старается максимально ездить по правилам: усердно включает поворотники, замедляет скорость при виде нас. Либо он носит солнцезащитные очки ночью. Всё это настораживает», – пояснил инспектор ГИБДД Денис Андреев.
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У инспекторов ГИБДД глаз намётан.
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