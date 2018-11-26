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Ужас в Бобруйске: мать тушила горящего сына…
Фото: bryansktoday.ru
Однако ее сын, мужчина 1969 года рождения, получил сильные ожоги. Пострадавший был доставлен в отделение реанимации больницы имени Морзона с диагнозом «термический ожог пламенем головы, туловища, верхних и нижних конечностей (47% тела)».
Как стало известно позже, от полученных травм мужчина скончался.
Наиболее вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
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На пульт спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Крылова.
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