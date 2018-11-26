Лукашенко призвал убрать барьеры в торговле в ЕАЭС

В Минске обсудили настоящее и будущее Евразийского экономического союза. Премьер-министры государств объединения начали рабочий день со встречи с белорусским лидером. Александр Лукашенко затронул самые чувствительные темы. Например – барьеры в торговле, сообщает «МИР 24».

«Ключевым элементом является создание общих энергетических рынков. Для белорусской стороны непонятно, почему в интересах справедливой конкуренции, все признают необходимость единых тарифов на железнодорожные перевозки. Но не все согласны, допустим, с симметричным подходом в вопросах транспортировки газа», – сказал Лукашенко.

Российский премьер Дмитрий Медведев согласился, что проблема барьеров во взаимной торговле стран ЕЭАС остается.

«Всегда есть претензии взаимные у стран. Ничего в этом удивительного нет. Вот говорят – вы вот это ввели, а мы это ввели. Единственный какой-то способ разбираться с этими наслоениями, это просто идти на определенные компромиссы и последовательно отказываться от различных ограничений, от барьеров, которые мешают нам развивать общий экономический рынок», – заметил Медведев.

По итогам заседания в Минске Исполнительный комитет СНГ и Евразийская экономическая комиссия подписали меморандум о сотрудничестве.

Заседание Высшего Евразийского совета запланировано на начало декабря в Петербурге.