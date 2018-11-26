Премьеры стран ЕАЭС обсудят в Минске общие рынки нефти и газа

Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в Минске во вторник заседание Евразийского межправительственного совета. Как сообщил первый замглавы аппарата российского кабмина Сергей Приходько, в повестке дня заседания – вопросы создания единых рынков финансов, нефти и газа, меры по защите от санкций, цифровизация экономики Евразийского экономического союза (ЕАЭС, Беларусь, Армения, Кыргызстан, Казахстан и Россия) и развитие отдельных отраслей, передает ТАСС.

«Традиционно особое внимание будет уделено развитию интеграционных процессов, укреплению союза, совершенствованию наднационального регулирования, развитию отраслевых направлений сотрудничества», – сообщил он.

Так, участники заседания рассмотрят ход работы по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС в 2017-2018 годах, реализации цифровой повестки Союза, разработки проекта концепции финансового рынка Союза.

По словам Приходько также будут обсуждаться проекты бюджета ЕАЭС на 2019 год и соглашений об обращении различной продукции на пространстве союза. Планируется подробно остановиться на вопросах формирования общего рынка газа.

Он добавил, что члены Межправительственного совета заслушают информацию об исполнении Евразийской экономической комиссией и правительствами государств-членов поручений по совершенствованию наднационального регулирования, изучению вопроса целесообразности создания в союзе вспомогательных органов, применению предусмотренного Договором о союзе принципа исчерпания исключительного права на товарный знак и тарифных льгот при ввозе товаров для реализации инвестиционных проектов.

«Участникам заседания будут представлены программа мероприятий по празднованию в следующем году 25-летия евразийского проекта и 5-летия подписания Договора о ЕАЭС, совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса на 2018-2019 годы, План мероприятий на ближайшие два года по обеспечению стимулирования производства и использования в странах Союза транспортных средств с электрическими двигателями», – отметил представитель кабмина.

Кроме того, главы правительств заслушают доклад Евразийской экономической комиссии, в котором будет дан анализ международной практике применения коллективных ответных мер на действия третьей стороны.

На основе доклада продолжится проработка наиболее эффективных механизмов защиты от санкций и минимизации их последствий, подчеркнул Приходько.

«В качестве первоочередного конкретного шага российская сторона предлагает выработать порядок применения статьи 40 Договора о ЕврАзЭС «Ответные меры в отношении третьей стороны», – отметил он.

Предстоящее заседание Межправительственного совета станет 15-м по счету с начала работы ЕАЭС и третьим в текущем году. Предыдущее заседание прошло 27 июля 2018 года в Санкт-Петербурге. Межправительственный совет является органом ЕАЭС, состоящим из глав правительств государств-членов. Он обеспечивает реализацию и контроль за исполнением Договора и решений Высшего Евразийского

экономического совета, дает поручения Евразийской экономической комиссии, а также осуществляет иные полномочия.

В 2018 году в органах союза, включая Межправительственный совет, председательствует Россия. В 2019 году председательство перейдет к Армении.

Саммит лидеров стран «пятерки» состоится 6 декабря в Санкт-Петербурге.