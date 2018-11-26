Королева красоты из Москвы стала женой настоящего монарха

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Король Малайзии Мухаммад Пятый, султан Келантана женился на победительнице конкурса "Мисс Москва — 2015" россиянке Оксане Воеводиной.

Свадьбу праздновали в подмосковной Барвихе, передает РИА Новости . Отмечается, что застолье проходило без алкоголя, а вся еда была халяльной. Невеста вышла к публике в русском наряде, а ее жених — в малайзийской традиционной одежде.

Малайзия – единственная страна в мире, которая представляет собой выборную федеративную конституционную монархию. Политический режим характеризуется как умеренно авторитарный. Экономика Малайзии – одна из самых быстроразвивающихся в Азии. Главенствующей религией является ислам.

​Оксана Воеводина завоевала звание главной красавицы Москвы в возрасте 22 лет в 2015 году. Королева красоты, по данным малайзийской прессы, еще полгода назад приняла ислам, надела хиджаб и поменяла имя на мусульманское - Рихана.

Ранее Оксана увлекалась изготовлением купальников.



