26 ноября Иосифа Яворовского, возглавлявшего более 17 лет коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «экспериментальная база «Октябрь», проводили на заслуженный отдых





В Жирмунском центре культуры и досуга в присутствии специалистов предприятия поздравили и поблагодарили талантливого руководителя за многолетний труд председатель райисполкома, коллеги-руководители сельхозпредприятий, руководство районной профсоюзной организации работников АПК и представители местной школы.











— Иосиф Зигмундович всю свою сознательную жизнь проработал в Вороновском районе, — обращаясь к виновнику торжества и всем присутствующим, сказал глава района Николай Розум. — Работал честно и добросовестно, за что не единожды удостаивался наград районного и областного исполнительных комитетов. И сегодня мы благодарим Иосифа Зигмундовича за весомый личный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли района, за то, что он сделал для предприятия. Желаем ему крепкого здоровья и надеемся на дальнейшее сотрудничество.



















От имени коллег по директорскому корпусу теплые пожелания высказал руководитель КСУП «Мисевичи» Андрей Бурнос. Почетную грамоту районного комитета профсоюзной организации работников АПК вручил Олег Тарасов, подчеркнув, что богатый трудовой опыт, мудрость и организаторские способности Иосифа Зигмундовича послужили и еще много лет будут востребованы на благо и родному коллективу, и району в целом. А новый жизненный статус позволит больше времени уделять семье, чтению, путешествиям…

Искренние слова благодарности Иосифу Яворовскму прозвучали в тот день от молодых специалистов предприятия, отметивших отеческую заботу и поддержку руководителя хозяйства, созданную благоприятную атмосферу в трудовом коллективе.















— Спасибо всем за поздравления, за хорошие слова. Немного грустно оставлять дело, которому отдано 45 лет, — сказал в ответном слове Иосиф Зигмундович. — Пролетели они как-то быстро. Переживаю, конечно. Но надо поправить здоровье, да и молодым нужно давать дорогу, они более энергичные, образованные, крепкие. С моим преемником Андреем Венцкевичем уже обсудили первоочередные задачи, и я уверен, что все у него получится. Конечно, буду помогать на первых порах, да и район не оставит молодого руководителя без помощи. В хозяйстве много сделано, но впереди еще больше перспектив.

Наша справка

Иосиф Яворовский родился в 1955 году в деревне Песковцы Вороновского района. Трудовую деятельность начал в 1973 году водителем совхоза имени Янки Купалы. После службы в армии работал в этом же хозяйстве бригадиром, старшим инженером-гидротехником, главным агрономом. А с 2001 года назначен директором РУСП (впоследствии КСУП) «экспериментальная база «Октябрь». Высшее образование получил в Гродненском сельскохозяйственном институте по специальности «Агрономия». Депутат Жирмунского сельского Совета депутатов 28-го созыва.

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.