По Новой — как по маслу





Ремонт участка дороги Погородно-Полецкишки-Бенякони (аг. Больтиники) протяженностью в 1,3 километра вышел на завершающую стадию. Две бригады ДРСУ-120 вносят, как говорят, последние штрихи. Первая во главе с мастером Василием Поповым в день нашего приезда в Больтиники была задействована на асфальтоукладке. Вторая под руководством прораба Сергея Поболя выполняла земляные работы (на снимке). Дело у дорожников спорится: воочию убедились, что обновилась центральная улица агрогородка, новое «лицо» получил и остановочный пункт.











— К работам на участке аг. Больтиники дороги Погородно-Полецкишки-Бенякони наше предприятие приступило в начале текущего месяца, — рассказал директор ДРСУ-120 Виктор Молочко. — До начала декабря планируем сдать этот объект. Уже положено асфальтобетонное покрытие, произведен текущий ремонт остановочного пункта, заменены павильон, посадочная площадка. На этой неделе осталось только установить знаки, а ДРСУ-157 г. Лида — нанести разметку. Всего на объект будет затрачено 180 тысяч рублей. На следующий год запланирован капитальный ремонт второго участка вышеупомянутой дороги — от Погородно до Полецкишек.















Как восприняли сельчане обновление центральной улицы агрогородка, поделилась местная жительница, инспектор по кадрам КСУП «Элит-Агро Больтиники» Ольга Волынец:







— Раньше улица Новая была в ямах и выбоинах, а после дождя на ней стояли лужи. Ни пройти ни проехать. Новое асфальтное покрытие дороги — хороший подарок для всех жителей Больтиник. Уже не оставишь здесь подвеску личного автомобиля, да и транспорту сельхозпредприятия будет в разы удобнее ездить.







Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.