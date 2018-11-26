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По Новой — как по маслу
27.11.2018 — Разное | Вороновская газета
Ремонт участка дороги Погородно-Полецкишки-Бенякони (аг. Больтиники) протяженностью в 1,3 километра вышел на завершающую стадию. Две бригады ДРСУ-120 вносят, как говорят, последние штрихи. Первая во главе с мастером Василием Поповым в день нашего приезда в Больтиники была задействована на асфальтоукладке. Вторая под руководством прораба Сергея Поболя выполняла земляные работы (на снимке). Дело у дорожников спорится: воочию убедились, что обновилась центральная улица агрогородка, новое «лицо» получил и остановочный пункт.
— К работам на участке аг. Больтиники дороги Погородно-Полецкишки-Бенякони наше предприятие приступило в начале текущего месяца, — рассказал директор ДРСУ-120 Виктор Молочко. — До начала декабря планируем сдать этот объект. Уже положено асфальтобетонное покрытие, произведен текущий ремонт остановочного пункта, заменены павильон, посадочная площадка. На этой неделе осталось только установить знаки, а ДРСУ-157 г. Лида — нанести разметку. Всего на объект будет затрачено 180 тысяч рублей. На следующий год запланирован капитальный ремонт второго участка вышеупомянутой дороги — от Погородно до Полецкишек.
Как восприняли сельчане обновление центральной улицы агрогородка, поделилась местная жительница, инспектор по кадрам КСУП «Элит-Агро Больтиники» Ольга Волынец:
— Раньше улица Новая была в ямах и выбоинах, а после дождя на ней стояли лужи. Ни пройти ни проехать. Новое асфальтное покрытие дороги — хороший подарок для всех жителей Больтиник. Уже не оставишь здесь подвеску личного автомобиля, да и транспорту сельхозпредприятия будет в разы удобнее ездить.
Марина КОНДРАТОВИЧ.
Фото Олега БЕЛЬСКОГО.
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Ремонт участка дороги Погородно-Полецкишки-Бенякони (аг. Больтиники) протяженностью в 1,3 километра вышел на завершающую стадию. Две бригады ДРСУ-120 вносят, как...
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