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Корректировку бюджета поддержали

27.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Корректировку бюджета поддержали

На V сессии районного Совета депутатов внесены изменения и дополнения в несколько его решений 2011-2018гг. Главным было уточнение отдельных позиций бюджета района этого года для оперативного решения задач, возникающих в процессе его исполнения.

Выполнение плана собственных доходов районного бюджета позволило изыскать дополнительные средства для решения наиболее важных задач, определенных руководством района.

Предложено направить дополнительные средства на следующие цели: сформировать резервный фонд райисполкома в сумме 130 тысяч рублей, которые планируется использовать для обеспечения выплаты заработной платы работникам бюджетных сфер. Учреждению здравоохранения «Вороновская ЦРБ» выделены средства в размере 40 тысяч рублей для проведения текущего ремонта поликлиники в г.п. Радунь, приобретение мебели и благоустройство прилегающей территории. На проектирование объекта «Благоустройство дворовых территорий в г.п. Радунь по улице Советской, д. 95, 97, 101 с устройством пешеходной связи в ГУО «Дошкольный центр развития ребенка» с целью включения объекта в областную инвестиционную программу развития малых городов в 2019 году направлены 25 тысяч. Районному предприятию ЖКХ выделены 20 тысяч для оснащения жилых домов и теплоузлов системами автоматизации и диспетчеризации, для обеспечения населения района твердыми видами топлива  Вороновскому филиалу ГП «Гроднооблтопливо» дополнительно  направлены 15 тысяч  рублей.

Депутаты единогласно поддержали предложенное уточнение бюджета и рассмотрели другие вопросы.

Татьяна ДУДКО.

Фото Ольги ВОРОБЬЕВОЙ.

 
 
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На V сессии районного Совета депутатов внесены изменения и дополнения в несколько его решений 2011-2018гг. Главным было уточнение отдельных позиций бюджета района...
 
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