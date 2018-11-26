Корректировку бюджета поддержали





На V сессии районного Совета депутатов внесены изменения и дополнения в несколько его решений 2011-2018гг. Главным было уточнение отдельных позиций бюджета района этого года для оперативного решения задач, возникающих в процессе его исполнения.

Выполнение плана собственных доходов районного бюджета позволило изыскать дополнительные средства для решения наиболее важных задач, определенных руководством района.

Предложено направить дополнительные средства на следующие цели: сформировать резервный фонд райисполкома в сумме 130 тысяч рублей, которые планируется использовать для обеспечения выплаты заработной платы работникам бюджетных сфер. Учреждению здравоохранения «Вороновская ЦРБ» выделены средства в размере 40 тысяч рублей для проведения текущего ремонта поликлиники в г.п. Радунь, приобретение мебели и благоустройство прилегающей территории. На проектирование объекта «Благоустройство дворовых территорий в г.п. Радунь по улице Советской, д. 95, 97, 101 с устройством пешеходной связи в ГУО «Дошкольный центр развития ребенка» с целью включения объекта в областную инвестиционную программу развития малых городов в 2019 году направлены 25 тысяч. Районному предприятию ЖКХ выделены 20 тысяч для оснащения жилых домов и теплоузлов системами автоматизации и диспетчеризации, для обеспечения населения района твердыми видами топлива Вороновскому филиалу ГП «Гроднооблтопливо» дополнительно направлены 15 тысяч рублей.

Депутаты единогласно поддержали предложенное уточнение бюджета и рассмотрели другие вопросы.

Татьяна ДУДКО.

Фото Ольги ВОРОБЬЕВОЙ.