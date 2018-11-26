Ход реализации Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016–2020 годы рассмотрен на сессии областного Совета депутатов

– Сегодня в области реализуется ряд региональных мероприятий по выполнению государственных программ в различных сферах. Одна из них – комфортное жилье, – отметил председатель областного Совета депутатов Игорь Жук.





С анализом шести подпрограмм выступил генеральный директор государственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство Гродненской области» Олег Шафранский.

УСЛУГИ ДОСТУПНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ

Для выполнения этой задачи каждой организацией ЖКХ области проведена работа по снижению затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг, в том числе оптимизация численности, снижение валового потребления топливно-энергетических ресурсов, потерь тепловой энергии и воды при транспортировке, а также накладных расходов. В результате выполнения мероприятий затраты организаций ЖКХ за три квартала года снижены на 3162,6 тысячи рублей.

ЧТОБЫ ТЕПЛО НАДЕЖНО ТЕКЛО

Одним из основных мероприятий по выполнению подпрограммы «Модернизация и повышение эффективности теплоснабжения» стала замена трубопроводов на теплотрассах. За девять месяцев при плане 95 километров заменено 78,7 километра тепловых сетей. Однако Олег Шафранский заверил депутатов, что за оставшееся время года это отставание будет ликвидировано.





К концу ноября завершена оптимизация систем теплоснабжения с ликвидацией четырех неэффективных котельных, модернизированы три газовых теплоисточника и 13 неэффективных котельных. До конца года будут модернизированы четыре газовых теплоисточника. Также Олег Шафранский сообщил, что на Гродненщине в этом году ликвидированы 84 неэффективных теплоисточника.

ДОМ НА КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ

Согласно подпрограмме «Ремонт жилищного фонда», поставлена задача капитально отремонтировать не менее трех процентов от всего эксплуатируемого жилого фонда. К 2025 году этот показатель должен достичь четырех процентов.





По итогам работы за девять месяцев введено в эксплуатацию после капитального ремонта 160,4 тысячи квадратных метров общей площади жилья. Пока до выполнения доведенного задания остается 290 тысяч квадратных метров жилой площади. Однако в декабре завершится основная сдача жилья после кап-ремонтов и этот показатель будет выполнен.

ЛИФТЫ: ТОТАЛЬНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

Анализируя выполнение подпрограммы «Безопасный лифт», докладчик подчеркнул, что за нынешний год нужно по области заменить 240 лифтов, в том числе в Гродно 180. Это в разы больше, чем в предыдущие годы. На эти цели выделено дополнительное государственное финансирование.





Замена лифтов проводится с модернизацией всего подъемного оборудования. При этом гарантия вместо 25 лет увеличивается до 30.Уже заменено более 70 лифтов и столько же находится в работе. В Гродно остается заменить около 40 лифтов, на их установке работают 70 бригад, привлекаются специализированные организации из Минска . Завод-изготовитель обещает поставить недостающее количество – 26 лифтов, и до конца года все они будут установлены.

ЧИСТАЯ ВОДА

Обеспечение потребителей качественной питьевой водой по итогам трех кварталов выполняется. Областной инвестиционной программой выделено 1,2 миллиона рублей на строительство станций обезжелезивания воды. Это позволило построить десять таких станций в девяти населенных пунктах, строительство еще семи завершат к концу года.





Олег Шафранский привел расчеты, согласно которым в 2019 году в области нужно построить 42 станции, в 2020-м – 38. Однако в своих выступлениях депутаты обратили внимание на то, что кое-где эта работа выполняется не комплексно. Так, в одном из агрогородков Свислочского района станцию обезжелезивания построили, а вот трубопроводы остались старыми. Областной коммунальной службе поручено проанализировать ход работ и исправить допущенные недочеты.

РАЗДЕЛЬНО – ЗНАЧИТ ВЫГОДНО

Минимизация объемов захоронения твердых коммунальных отходов остается главной при выполнении подпрограммы «Обращение с коммунальными отходами и использование вторичных материальных ресурсов». До 2020 года поставлена задача повторно использовать не менее 25 процентов отходов от объема их образования.

В 2018 году на реализацию мероприятий оператором вторичных материальных ресурсов выделено 340 тысяч рублей. Предусматривается приобретение контейнеров для частного сектора Слонима.

В целом задание по сбору вторичных материальных ресурсов выполняется с напряжением, однако выйти на контрольную цифру по итогам года реально.

На сессии также были рассмотрены вопросы софинансирования проектов международной технической помощи, присуждения в 2018 году областной премии имени Александра Иосифовича Дубко, административно-территориального устройства Свислочского района.

В тему. Как сообщил выступивший на сессии областного Совета депутатов первый заместитель начальника Гродненского областного управления МЧС Александр Ясев, в рамках программы трансграничного сотрудничества «Польша–Беларусь–Украина» реализуются два проекта международной технической помощи. Один проект предусматривает строительство пожарного аварийно-спасательного поста в поселке Сопоцкин Гродненского района.





Благодаря реализации второго проекта будет приобретен коленчатый подъемник с высотой подъема не менее 50 метров, автомобиль с прицепом и нефтесборное оборудование со спасательными инструментами. Реализация проектов запланирована на 2019-2020 годы.