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XVII районный турнир по волейболу подходит к финалу, а память о герое остается

27.11.2018 18:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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28 ноября исполнилось бы 60 лет со дня рождения Владимира Николаевича Карвата – подполковника, военного летчика 1 класса. 23 мая 1996 года при выполнении учебно-тренировочного полета летчик погиб. Но он успел отвести горящий самолёт от населенных пунктов. Ценой собственной жизни Владимир Николаевич спас многие жизни мирно спавших людей. Указом Президента от 21 ноября 1996 года Владимиру Николаевичу Карвату было присвоено звание Героя Беларуси (посмертно). В честь героя названы улицы в Минске, Бресте, деревне Арабовщина, сквер и бульвар в Барановичах.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60996.php

XVII районный турнир по волейболу подходит к финалу, а память о герое остается

Ежегодно в Ленинском районе проходит турнир по волейболу памяти героя. Семнадцатый год подряд на спортивной арене турнир собирает учащуюся и рабочую молодежь. В этом году 27 команд борется за право быть лучшими в этом виде спорта.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60996.php

XVII районный турнир по волейболу подходит к финалу, а память о герое остается

С 19 ноября сыграно более 210 игр. Впереди – полуфинал и финальные игры, которые и выявят победителей.

Финальные игры и награждение победителей среди учащейся молодежи состоятся 28 ноября 2018 года в спортивном зале ГУО «Средняя школа № 8 им. Героя Беларуси В.Н.Карвата» в 12.00.

Финальные игры и награждение победителей среди работающей молодежи состоятся 28 ноября 2018 года в спортивном зале ГУО «Средняя школа № 13 им. В.Н.Хована» в 18.45. На закрытие XVII волейбольного турнира приглашены родственники Владимира Карвата.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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28 ноября исполнилось бы 60 лет со дня рождения Владимира Николаевича Карвата – подполковника, военного летчика 1 класса. 23 мая 1996 года при выполнении...
 
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