Что изменится в Беларуси с 1 декабря?

пише т vkurier.by. Какие именно сюрпризы готовит для нас декабрь? Именно с началом зимы вступят в силу волнующая воображение пользователей обязательная регистрация для комментаторов на сайтах и откроется доступ к электронной «базе тунеядцев»,т vkurier.by. Какие именно сюрпризы готовит для нас декабрь?





1.Комментаторов на форумах начнут определять по номерам телефонов





С 1 декабря вступят в силу основные изменения в законе о СМИ, в том числе, которое предписывает определять авторов комментариев в сети.





Предполагается, чтобы отправить сообщение теперь нужно будет указывать свой номер телефона и другие личные данные.





Каждый, кто размещает на сайте сообщения, материалы или комментарии, должен будет создать учетную запись для предварительной идентификации, заключить пользовательское соглашение с предупреждением о недопустимости информации, запрещенной к распространению в Беларуси.





Для активации учетной записи пользователь будет получать SMS с кодом на указанный телефон или «с использованием иных идентификационных данных и технических средств, позволяющих идентифицировать его личность».





На один комплект данных можно будет регистрировать только одну учетную запись на каждом отдельном сайте.





Пользовательское соглашение можно будет расторгнуть в любое время в одностороннем порядке, пишет БелТА, но все полученные данные еще в течении года будут храниться на «физически размещенных на территории Беларуси серверах».





2. Откроют доступ к электронной «базе тунеядцев»





Доступ к ней на Едином портале электронных услуг будет у каждого, но логин и пароль будут выдавать в службе «одно окно», пишут «Витебские вести». Откорректированные списки незанятых в экономике граждан сформируют к 1 февраля 2019 года. Известно, что с 1 января 2019 года неработающих обяжут полностью оплачивать горячую воду, а с 1 октября — отопление и газовые колонки. Как это будет выглядеть на практике, читайте на нашем сайте.





3. ГАИ начнет штрафовать за летние шины





Согласно ПДД, с 1 декабря водители должны использовать на дороге зимние шины. Тем, кто не успел, грозит предупреждение или штраф в размере 0,5 базовой величины.





4. Тариф на теплоэнергию





С первого дня зимы вступает в силу новый тариф на тепловую энергию для эксплуатирующих жилфонд организаций. Тариф на тепловую энергию будет понижен с 16,5911 рублей до 16,2658 рублей за 1 Гкал для организаций, эксплуатирующих жилфонд и (или) предоставляющих ЖКУ, организаций застройщиков, товариществ собственников, а также для организаций, имеющих в собственности на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые дома, в части использования тепловой энергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению), пишет БелТА.





5. Подорожают сигареты





С 1 декабря подорожают сигареты ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман»: Фэст Superslims на 16 копеек , Фэст Superslims 7 — на 16 копеек, на 3 копейки — Minsk Сity, Minsk Сapital, Matrix Blue, Portal One. Некоторые виды Pall Mall, Kent и Rothmansподорожают на 5-10 копеек, Vogue — на 10 копеек. Цены поднимутся на сигареты ООО «Табак-инвест»: некоторые виды Monte Carlo станут дороже на 5-10 копеек, Camel Compact Аctivate Purple — на 10 копеек. Из сигарет «Беларусьторг»: Kent Mode Blue и Kent Mode Silver, Rothmans Demi Blue, Rothmans Demi Silver — на 10 копеек, Pall Mall Superslims Azure и Pall Mall Superslims Violet — на 5 копеек, пишет БелТА.



