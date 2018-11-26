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Что изменится в Беларуси с 1 декабря?

27.11.2018 19:06 — Разное | Партизан  
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Декабрь — это не только Новый год и мандаринки, но еще и повышение цен, и даже новые изменения в законе о СМИ.

 Именно с началом зимы вступят в силу волнующая воображение пользователей обязательная регистрация для комментаторов на сайтах и откроется доступ к электронной «базе тунеядцев», пишет vkurier.by. Какие именно сюрпризы готовит для нас декабрь? 

1.Комментаторов на форумах начнут определять по номерам телефонов

С 1 декабря вступят в силу основные изменения в законе о СМИ, в том числе, которое предписывает определять авторов комментариев в сети.

Предполагается, чтобы отправить сообщение теперь нужно будет указывать свой номер телефона и другие личные данные.

Каждый, кто размещает на сайте сообщения, материалы или комментарии, должен будет создать учетную запись для предварительной идентификации, заключить пользовательское соглашение с предупреждением о недопустимости информации, запрещенной к распространению в Беларуси.

Для активации учетной записи пользователь будет получать SMS с кодом на указанный телефон или «с использованием иных идентификационных данных и технических средств, позволяющих идентифицировать его личность».

На один комплект данных можно будет регистрировать только одну учетную запись на каждом отдельном сайте.

Пользовательское соглашение можно будет расторгнуть в любое время в одностороннем порядке, пишет БелТА, но все полученные данные еще в течении года будут храниться на «физически размещенных на территории Беларуси серверах».

2. Откроют доступ к электронной «базе тунеядцев» 

Доступ к ней на Едином портале электронных услуг будет у каждого, но логин и пароль будут выдавать в службе «одно окно», пишут «Витебские вести». Откорректированные списки незанятых в экономике граждан сформируют к 1 февраля 2019 года. Известно, что с 1 января 2019 года неработающих обяжут полностью оплачивать горячую воду, а с 1 октября — отопление и газовые колонки. Как это будет выглядеть на практике, читайте на нашем сайте.

3. ГАИ начнет штрафовать за летние шины

Согласно ПДД, с 1 декабря водители должны использовать на дороге  зимние шины. Тем, кто не успел, грозит предупреждение или штраф в размере 0,5 базовой величины.

4. Тариф на теплоэнергию

С первого дня зимы вступает в силу новый тариф на тепловую энергию для эксплуатирующих жилфонд организаций. Тариф на тепловую энергию будет понижен с 16,5911 рублей до 16,2658 рублей за 1 Гкал для организаций, эксплуатирующих жилфонд и (или) предоставляющих ЖКУ, организаций застройщиков, товариществ собственников, а также для организаций, имеющих в собственности на праве хозяйственного ведения или оперативного управления жилые дома, в части использования тепловой энергии для оказания населению коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению (отоплению), пишет БелТА.

5. Подорожают сигареты

С 1 декабря подорожают сигареты ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман»:  Фэст Superslims на 16 копеек , Фэст Superslims 7 — на 16 копеек, на 3 копейки — Minsk Сity, Minsk Сapital, Matrix Blue, Portal One. Некоторые виды Pall Mall, Kent и Rothmansподорожают на 5-10 копеек, Vogue — на 10 копеек. Цены поднимутся на сигареты ООО «Табак-инвест»: некоторые виды Monte Carlo станут дороже на 5-10 копеек, Camel Compact Аctivate Purple — на 10 копеек. Из сигарет «Беларусьторг»:  Kent Mode Blue и Kent Mode Silver, Rothmans Demi Blue, Rothmans Demi Silver — на 10 копеек, Pall Mall Superslims Azure и Pall Mall Superslims Violet — на 5 копеек, пишет БелТА.


 
 
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Декабрь — это не только Новый год и мандаринки, но еще и повышение цен, и даже новые изменения в законе о СМИ.
 
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