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Мелания Трамп украсила Белый Дом красными елками: видео

27.11.2018 18:57 — Разное | Партизан  
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В этом году рождественский декор сделали в патриотическом стиле и в национальных цветах.  Белый Дом уже украсили к Рождеству - дизайн разрабатывала Мелания Трамп.

Мелания Трамп украсила Белый Дом красными елками: видео

В этом году тема рождественских декораций - "Американские сокровища", то есть патриотизм и наследие страны.

 

Первая леди показала видео уже украшенного Белого Дома. Среди отдельных элементов декора - украшения с лозунгом ее молодежной кампании "Будь лучшим".

 

"Это радостное время года, когда мы украшаем Белый Дом к Рождеству. Наша тематика чтит сердце и дух американского народа", - отметила Мелания Трамп.


 


В фойе стоят 29 елок, украшенных 14 тысячами красных украшений. В Белом Доме пояснили, что они символизируют патриотизм, доблесть и храбрость. При этом в соцсетях некоторые пользователи назвали эти ели "меховыми шубами" и высказались, что они выглядят довольно зловеще.

 

Ранее жена президента США подверглась резкой критике за выбор куртки, в которой она поехала в центр содержания детей нелегальных мигрантов в Техасе - на ней было написано "Мне все равно".



 
 
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В этом году рождественский декор сделали в патриотическом стиле и в национальных цветах.  Белый Дом уже украсили к Рождеству - дизайн разрабатывала Мелания Трамп.
 
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