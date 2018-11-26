ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Плевать на ООН. Расстрелян один из приговоренных к смерти "черных" риелторов

27.11.2018 17:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
27 ноября правозащитникам стало известно, что приведен в исполнение смертный приговор Семену Бережному, который был приговорен к расстрелу Могилевским областным судом 21 июля 2017 года.

Плевать на ООН. Расстрелян один из приговоренных к смерти "черных" риелторов
Семен Бережной. Фото: tut.by
Об этом координатору кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси" Андрею Полуде сообщили родственники Бережного.

Напомним, что в этом году Комитет ООН по правам человека зарегистрировал индивидуальное обращение Семена Бережного, и направил Беларуси запрос о принятии временных мер до вынесения Комитетом окончательного решения. 

Правозащитники рассчитывали, что властями Беларуси все-таки будут приняты временные меры о приостановлении исполнения смертной казни до рассмотрения обращения, но белорусские власти не отреагировали на запрос КПЧ ООН. 

Аналогичное обращение было зарегистрировано КПЧ ООН и в отношении Игоря Гершанкова.

Что касается Игоря Гершанкова, то его мать сообщила Андрею Полуде, что уже месяц не получала от него писем. Скоро мать ждет с ним свидания, но состоится ли оно, теперь неясно.

Напомним, по приговору Могилевского областного суда 21 июля Игорь Гершанков и его жена Татьяна Гершанкова обвинялись в совершении убийств и подготовке к совершению убийств, похищении человека и подготовке к похищению, а также в мошенничестве, разбое, вымогательстве, краже или уничтожении документов. 

Татьяну Гершанкову дополнительно обвинили в незаконном обороте наркотиков или психотропов. Судом было установлено, что преступная группа в целом заработала на махинациях с чужим жильем более 2 миллиардов неденоминированных рублей.

Участникам преступной группировки были вынесены следующие приговоры:

Игорю Гершанкову - высшая мера наказания - расстрел;
Семену Бережнову - высшая мера наказания - расстрел;
Татьяне Гершанковой - 24 года тюрьмы с конфискацией имущества;
Борису Колесникову - 22 года и 1 месяц колонии строгого режима.

20 декабря 2017 года коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси вынесла решение по апелляционных жалобах двух фигурантов так называемого дела могилевских «черных риелторов»: Игоря Гершанкова и Бориса Колесникова: приговор Могилевского областного суда от 21 июля оставить в силе, а жалобы без удовлетворения.

 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 ноября правозащитникам стало известно, что приведен в исполнение смертный приговор Семену Бережному, который был приговорен к расстрелу Могилевским областным...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бизнес-школа От идеи до бизнеса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Лепельский край
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика