Об этом координатору кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси" Андрею Полуде сообщили родственники Бережного.





Напомним, что в этом году Комитет ООН по правам человека зарегистрировал индивидуальное обращение Семена Бережного, и направил Беларуси запрос о принятии временных мер до вынесения Комитетом окончательного решения.





приостановлении исполнения смертной казни до рассмотрения обращения , но белорусские власти не отреагировали на запрос КПЧ ООН. Правозащитники рассчитывали, что властями Беларуси все-таки будут приняты временные меры о, но белорусские власти не отреагировали на запрос КПЧ ООН.





Аналогичное обращение было зарегистрировано КПЧ ООН и в отношении Игоря Гершанкова.





Что касается Игоря Гершанкова, то его мать сообщила Андрею Полуде, что уже месяц не получала от него писем. Скоро мать ждет с ним свидания, но состоится ли оно, теперь неясно.





по приговору Могилевского областного суда 21 июля Игорь Гершанков и его жена Татьяна Гершанкова обвинялись в совершении убийств и подготовке к совершению убийств, похищении человека и подготовке к похищению, а также в мошенничестве, разбое, вымогательстве, краже или уничтожении документов. Напомним,обвинялись в совершении убийств и подготовке к совершению убийств, похищении человека и подготовке к похищению, а также в мошенничестве, разбое, вымогательстве, краже или уничтожении документов.





Татьяну Гершанкову дополнительно обвинили в незаконном обороте наркотиков или психотропов. Судом было установлено, что преступная группа в целом заработала на махинациях с чужим жильем более 2 миллиардов неденоминированных рублей.





Участникам преступной группировки были вынесены следующие приговоры:





Игорю Гершанкову - высшая мера наказания - расстрел;

Семену Бережнову - высшая мера наказания - расстрел;

Татьяне Гершанковой - 24 года тюрьмы с конфискацией имущества;

Борису Колесникову - 22 года и 1 месяц колонии строгого режима.





20 декабря 2017 года коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси вынесла решение по апелляционных жалобах двух фигурантов так называемого дела могилевских «черных риелторов»: Игоря Гершанкова и Бориса Колесникова: приговор Могилевского областного суда от 21 июля оставить в силе, а жалобы без удовлетворения.