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Плевать на ООН. Расстрелян один из приговоренных к смерти "черных" риелторов
27 ноября
Семен Бережной. Фото: tut.by
Об этом координатору кампании "Правозащитники против смертной казни в Беларуси" Андрею Полуде сообщили родственники Бережного.
Напомним, что в этом году Комитет ООН по правам человека зарегистрировал индивидуальное обращение Семена Бережного, и направил Беларуси запрос о принятии временных мер до вынесения Комитетом окончательного решения.
Правозащитники рассчитывали, что властями Беларуси все-таки будут приняты временные меры о
Аналогичное обращение было зарегистрировано КПЧ ООН и в отношении Игоря Гершанкова.
Что касается Игоря Гершанкова, то его мать сообщила Андрею Полуде, что уже месяц не получала от него писем. Скоро мать ждет с ним свидания, но состоится ли оно, теперь неясно.
Напомним,
Татьяну Гершанкову дополнительно обвинили в незаконном обороте наркотиков или психотропов. Судом было установлено, что преступная группа в целом заработала на махинациях с чужим жильем более 2 миллиардов неденоминированных рублей.
Участникам преступной группировки были вынесены следующие приговоры:
Игорю Гершанкову - высшая мера наказания - расстрел;
Семену Бережнову - высшая мера наказания - расстрел;
Татьяне Гершанковой - 24 года тюрьмы с конфискацией имущества;
Борису Колесникову - 22 года и 1 месяц колонии строгого режима.
20 декабря 2017 года коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси вынесла решение по апелляционных жалобах двух фигурантов так называемого дела могилевских «черных риелторов»: Игоря Гершанкова и Бориса Колесникова: приговор Могилевского областного суда от 21 июля оставить в силе, а жалобы без удовлетворения.
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27 ноября правозащитникам стало известно, что приведен в исполнение смертный приговор Семену Бережному, который был приговорен к расстрелу Могилевским областным...
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