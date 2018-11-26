|
Вырос объем поставок белорусских удобрений на мировой рынок
За девять месяцев текущего года поставки калийных удобрений из Беларуси на мировой рынок выросли на 2% до 4,88 млн. тонн, азотных – на 8,1% до 220,370 тыс. тонн, сообщается в материалах Национального статистического комитета Беларуси.
Средняя цена калийных удобрений поднялась на 14,3%, азотных – на 32,5%. В результате валютная выручка от экспорта калийных удобрений увеличилась на 16,6% до 1,94 млрд. долл., азотных – на 32,5% до 124,66 млн. долл.
В сентябре же из Беларуси было вывезено около 500 тыс. тонн калийных и 59 тыс. тонн азотных удобрений, пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За девять месяцев текущего года поставки калийных удобрений из Беларуси на мировой рынок выросли на 2% до 4,88 млн. тонн, азотных – на 8,1% до 220,370 тыс. тонн, сообщается в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)