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Владельцы рогатых коров не получат субсидий

27.11.2018 17:43 — Разное | Партизан  
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Швейцарские фермеры, не желающие удалять у коров и коз рога, не получат дополнительных субсидий от государства. На состоявшемся в воскресенье в стране референдуме законодательная инициатива, предусматривавшая подобную материальную поддержку владельцам коров и коз с рогами, была отклонена.



Против  законодательной инициативы "За достоинство сельскохозяйственных животных" проголосовали более половины из 26 швейцарских кантонов и полукантонов.

Общественное движение в защиту рогов у коров и коз инициировал в Швейцарии крестьянин из деревни Перрефитте Армин Каполь. Фермеры, отказывающиеся удалять рога этим животным, проигрывают в конкуренции (безрогим животным требуется меньше места в стойлах, а значит меньше и издержки). Сейчас в швейцарском сельском хозяйстве, по некоторым оценкам, около 90% коров безрогие. Если так пойдет дальше, констатировал Каполь, животные в их естественном обличье могут в недалеком будущем вообще исчезнуть.

Эту инициативу поддержали защитники животных, заявлявшие, что удаление рогов лишает коров и коз их природного средства коммуникации и, кроме того, подвергает их болезненной процедуре, которая негативно сказывается на самочувствии животных.
 
Хотя речь шла на референдуме о сравнительно небольшой для экономически процветающей Швейцарии сумме субсидий - в общем и целом от 10 до 30 млн франков (примерно столько же в долларах) в год, - правительство и большинство членов парламента ее не поддержали.
 
Среди аргументов были не только материальные, но и чисто практические: для рогатых животные требуется строить более просторные стойла, к тому же, высок риск травмирования фермеров и животных, пишет ТАСС.

 
 
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Швейцарские фермеры, не желающие удалять у коров и коз рога, не получат дополнительных субсидий от государства. На состоявшемся в воскресенье в стране референдуме...
 
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