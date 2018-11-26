Владельцы рогатых коров не получат субсидий









Против законодательной инициативы "За достоинство сельскохозяйственных животных" проголосовали более половины из 26 швейцарских кантонов и полукантонов.





Общественное движение в защиту рогов у коров и коз инициировал в Швейцарии крестьянин из деревни Перрефитте Армин Каполь. Фермеры, отказывающиеся удалять рога этим животным, проигрывают в конкуренции (безрогим животным требуется меньше места в стойлах, а значит меньше и издержки). Сейчас в швейцарском сельском хозяйстве, по некоторым оценкам, около 90% коров безрогие. Если так пойдет дальше, констатировал Каполь, животные в их естественном обличье могут в недалеком будущем вообще исчезнуть.





Эту инициативу поддержали защитники животных, заявлявшие, что удаление рогов лишает коров и коз их природного средства коммуникации и, кроме того, подвергает их болезненной процедуре, которая негативно сказывается на самочувствии животных.

Хотя речь шла на референдуме о сравнительно небольшой для экономически процветающей Швейцарии сумме субсидий - в общем и целом от 10 до 30 млн франков (примерно столько же в долларах) в год, - правительство и большинство членов парламента ее не поддержали.