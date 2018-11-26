Могилевские рыбаки рискуют сами стать наживкой

Тем времене ОСВОД предупреждает любителей зимней рыбалки — на тонком льду очень опасно.





Считается, что вес человека выдерживает лед, достигающий толщины в 7 сантиметров, но лучше не рисковать и дождаться, когда толщина льда будет 10-12 сантиметров.





Специалисты советуют проверять лед палкой — если при постукивании трещит или прогибается, то лучше не выходить рыбачить.