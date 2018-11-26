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Могилевские рыбаки рискуют сами стать наживкой
В Могилеве на только-только появившийся первый лед уже вышли фанаты рыбалки. Фотографии выложил могилевчанин Андрей Кокс.
Тем времене ОСВОД предупреждает любителей зимней рыбалки — на тонком льду очень опасно.
Считается, что вес человека выдерживает лед, достигающий толщины в 7 сантиметров, но лучше не рисковать и дождаться, когда толщина льда будет 10-12 сантиметров.
Специалисты советуют проверять лед палкой — если при постукивании трещит или прогибается, то лучше не выходить рыбачить.
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В Могилеве на только-только появившийся первый лед уже вышли фанаты рыбалки. Фотографии выложил могилевчанин Андрей Кокс.
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