Шустер: Крыма Путину мало. Ему нужна Киево-Печерская лавра

На кону вопрос существования Украины, именно поэтому компромиссное введение военного положения лишь на части территории кажется странным, убежден известный журналист и телеведущий Савик Шустер. Специально для издания "ГОРДОН" он дал свой анализ событий последних дней, когда россияне захватили украинские военные корабли в Черном море и создали новый виток эскалации в войне, длящейся пятый год.





Чего Путин только не сделает, чтобы унизить Украину





Вчера вечером, пока мои индийские коллеги обрабатывали снятый за день материал (Савик Шустер больше года снимает фильм об истории Индии. – "ГОРДОН"), сквозь помехи местного, разваленного наводнением интернета, я следил за тем, что происходит в Верховной Раде Украины.





Как анализировать захват украинских кораблей в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, его последствия на политическое будущее Украины и предвидеть дальнейшие действия Кремля?





15 ноября в Сингапуре на саммите Ассоциации стран Юго-Восточной Азии на вопрос журналиста совсем не кремлевского телеканала "Дождь" об обмене военнопленных "всех на всех" президент РФ Владимир Путин, естественно, заговорил о нежелании со стороны украинских властей что-либо предпринимать.





Но вдруг понял, что это не его тема, так как он в Украине официально не воюет, и неожиданно заговорил об Азовском море:





"У действующих сегодня киевских властей нет желания обменивать незаконно удерживаемых лиц. Это мы видели, кстати говоря, и по задержаниям в рамках захвата в Азовском море. Взяли, моряков задержали – ведь незаконное задержание. Даже по действующим нашим соглашениям ловить рыбу можно где угодно. Нельзя только заходить в территориальные воды. Вот и все. Они же действуют, эти соглашения, никто же их не отменял.





Взяли людей, задержали и удерживали их целый год (крымское судно "Норд" – авт.), или сколько там. Капитана этого судна, по-моему, до сих пор там держат. Это абсолютно незаконные действия. В то время, когда наши пограничники задержали соответствующее судно, [у Киева] желания даже не было по этому поводу разговаривать. Как будто их не существует".





Может, захват кораблей 25 ноября был местью, может сейчас Путин предложит обменять российского капитана на всех украинских моряков, в том числе тех, кто работает на СБУ и тех, кто признались на камеру, что осознанно пошли на провокацию, и посмотрит, что с ними произойдет в Украине, а может уговорит их попросить политического убежища? Чего он только не сделает, чтобы унизить Украину.









276 голосов нардепов "за" военное положение в ситуации "быть или не быть" – это вообще ничего





Но все это цветочки. Через несколько дней после убийства на Майдане Сергея Нигояна, когда я сказал, что будет война и Путин захватит Крым, многие мои коллеги сочли меня параноиком.





Вы можете считать меня даже злостным параноиком, потому что я убежден: одного Крыма Путину мало. И об этом я написал в своей книге "Свобода Слова против страха и унижения". Ему нужна Киево-Печерская Лавра. Он никогда не согласится войти в историю в роли царя, утратившего лидерство в православном мире.





Как и когда он это сделает, сказать трудно, так как 2026 год – это совсем не конец его власти. Но попытается он это сделать руками украинцев. И в этом контексте я воспринимаю компромиссное решение части правящей элиты ввести военное положение в 10 областях на 30 дней. 276 голосов "за" в ситуации "быть или не быть" – это вообще ничего.





Первоначальный план президента Украины Петра Порошенко был совсем другим: 60 дней военного положения по всей стране. Но обвинения со всех сторон в предвыборной игре вынудили его пойти на компромисс. Я был готов поверить президенту Украины: армия Путина в состоянии полной боевой готовности, выстроенная вдоль границы, готова к вторжению. Тогда при чем тут компромисс?





Представьте себе Уинстона Черчилля, который идет на компромисс и перед нацистской угрозой вводит частичное военное положение. Но я сейчас не стану разбираться в различии между государственным деятелем, живущим на зарплату налогоплательщиков, и политиком-олигархом.





Заметьте, между прочим, слова "мы не верим военному положению президента-олигарха" – звучат рефреном в выступлениях почти всех добровольцев, первыми ушедших на фронт в 2014-м на защиту страны.





Введение военного положения в 10 областях, с моей точки зрения, полностью раскалывает Украину





Однако, я немного о другом: введение военного положения в 10 областях, с моей точки зрения, полностью раскалывает страну. В мой книге я составил карты эмоций всей Украины, каждой ее области, всех ее поколений, да еще и женщин и мужчин за 2015–2016 годы. У меня получилось деление страны на три группы областей: эмоционально стабильные, области, которые находятся в пограничном эмоциональном состоянии и эмоционально нестабильные.





Я пришел к умозрительному выводу, который собираюсь в ближайшее время доказать или опровергнуть: чтобы общество можно было считать эмоционально стабильным, 76% граждан должны жить с надеждой на завтрашний день. Один из четырех будет жить в страхе перед завтрашним днем в унижении потому, что так устроен наш несправедливый мир.





Что же получилось после решения правящей элиты 26 ноября о введении военного положения? Из 10 областей шесть эмоционально нестабильны (и все вдоль границы с Россией), три находятся в пограничном эмоциональном состоянии, и только одна – стабильная.









Прочитайте внимательно, это не просто цифры, это то, как живут украинцы:





в Черниговской области 27% поколения 18–29 лет живут в унижении, а 20% в страхе. 24% самых активных людей от 30 до 44 лет также живет в состоянии страха за завтрашний день.





в Сумской области наблюдается самый высокий уровень унижения в стране среди мужчин – 28%.





в Харьковской области 44% представителей поколения 30–44 года живут либо в страхе либо в унижении.





в Луганской области точно такая же картина, только она усугубляется эмоциональным состоянием женщин: почти половина из них, 44%, живут в страхе и унижении.





в Донецкой области 38% зрелого поколения, 45–59 лет, живет в унижении, а 10% в страхе. В частично оккупированной Донецкой области страха вообще меньше, чем даже в Киевской.





в Запорожской области каждый четвертый представитель поколения 18–29 лет живет в страхе, а каждый четвертый из поколения 30–44 года – в унижении. Притом, каждая четвертая женщина постоянно испытывает страх, а каждый четвертый мужчина – унижение.





в Херсонской области самый высокий уровень унижения среди женщин в стране – 27%.





В Николаевской области каждый третий( 33%) молодой человек 18–29 лет живет в страхе, почти так же как в Одесской области, которая однако во время моего исследования находилась в зоне эмоциональной стабильности, с моей точки зрения, благодаря "эффекту Саакашвили".





В Винницкой области самое большое опасение вызывает поколение 30–44 года: надежда жива всего у 51%, значит, каждый второй живет либо в страхе либо в унижении.





Все же мне придется закончить военную академию, чтобы понять почему в Винницкой области было введено военное положение.





Такое решение украинских политиков, с одной стороны решавших электоральные вопросы, с другой – не давших президенту и верховному главнокомандующему узурпировать власть, будет способствовать укреплению эмоциональной стабильности в стране? Боюсь, что нет.





Скорее мы увидим рост внутренней миграции и увеличение эмиграции из страны. Вдумайтесь: согласно официальным данным ЕС в 2017 году одна только Польша выдала гражданам Украины около 700 тыс. видов на жительство. Вот это основная победа Путина.