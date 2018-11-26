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Shuma сняла клип про трансгендерную минчанку и запустила флешмоб в поддержку ЛГБТ

27.11.2018 18:04 — Разное | KYKY  
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Беларуская группа Shuma выпустила новый клип Clouds («Хмаркi»). Сюжет видео основан на реальной истории трансгендерной минчанки Валерии Шендеры. Она лично участвовала в съёмках − девушка появляется в конце видео и благодарит мать за поддержку и любовь. Весь этот проект создан в поддержку кампании #superparents.

Автор идеи − Александр Смирнов. Как пишет группа, «этим клипом мы хотим поддержать всех людей, которые подверглись и продолжают подвергаться травле за свою инаковость. История Леры вдохновила нас начать кампанию #superparents, которая посвящена прежде всего родителям ЛГБТ-детей, а также и другим уязвимым группам, которых мы приглашаем присоединяться».

Также Shuma говорит, что всё больше беларуских родителей открыто поддерживают своих ЛГБТ-детей, а группа хочет заявлять об этом через музыку: «Счастье проводит время вместе и так шаг за шагом идти к изменениям в нашем обществе». Первыми к флешмобу #superparents присоединились родители ЛГБТ-детей: представительницы организации ТЕРГО из Украины и группы родителей Community Center из Беларуси. Они призывают делиться своими историями всех желающих.

 
 
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Беларуская группа Shuma выпустила новый клип Clouds («Хмаркi»). Сюжет видео основан на реальной истории трансгендерной минчанки Валерии Шендеры. Она лично участвовала в...
 
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