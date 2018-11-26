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В Новокузнецке кота признали виновным в затоплении магазина детских игрушек

27.11.2018 19:22 — Разное | Tut.by  
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Центральный районный суд Новокузнецка постановил взыскать около 195 тысяч российских рублей (примерно 6200 белорусских рублей) с семьи местных жителей — хозяев кота, по вине которого затопило магазин детских игрушек местной предпринимательницы, сообщается в материалах на сайте суда.


Фото: Reuters

Магазин игрушек затопило 28 февраля из квартиры, расположенной этажом выше. После этого она обратилась в суд с иском о компенсации ущерба, пишет ТАСС. «Судом установлено, что причиной затопления явился открытый кран воды на кухне в квартире ответчиков, что ими не оспорено. Из пояснений ответчиков и свидетеля следует, что вода текла из открытого крана мимо мойки в кухне по причине небрежности ответчиков — кран открыл кот», — говорится в документе.

Суд поясняет, что поскольку установить степень вины каждого из трех ответчиков не представляется возможным — все они проживают в квартире и обязаны внимательно относиться к ее содержанию, обязанность возмещения вреда должна распределяться между ними в равных долях. В итоге суд постановил взыскать с них в пользу предпринимательницы 172,7 тысячи российских рублей понесенного ущерба, расходы по проведению оценки в сумме 10 тысяч, а также 12,2 тысячи рублей расходов по оплате госпошлины, юридических услуг и услуг почты.

В материалах дела уточняется, что изначально хозяйка магазина требовала взыскать 282,8 тысячи рублей (больше 9 тысяч белорусских рублей) за испорченный товар и ущерб. Однако в ходе судебного разбирательства сумма была снижена.

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Его хозяева должны выплатить ущерб около 3 тысяч долларов.
 
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