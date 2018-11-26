Как начисляется коммуналка и на что идут деньги за техобслуживание домов. Столичные ЖЭУ ответят на вопросы минчан

Завтра ЖЭУ районов Минска проведут День открытых дверей. С 16.00 до 20.00 жители города смогут задать интересующие их вопросы столичным коммунальникам. Об этом на своем сайте сообщило ГО «Минское городское жилищное хозяйство».



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

28 ноября в Дне открытых дверей будут участвовать специалисты коммунальных унитарных предприятий «Жилищное коммунальное хозяйство районов Минска», а также представители расчетно-справочных центров филиала «Единый расчетно-справочный центр».

Придя в свой ЖЭУ человек сможет узнать подробности о техническом содержании и эксплуатации жилфонда, благоустройстве и содержании дворовых территорий. Ему смогут рассказать о порядке организации и проведении капитального ремонта в жилом доме, ремонте мест общего пользования — подъезда. Кроме того, можно будет узнать, как подать заявку или претензию в рамках реализации Закона «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг» и сколько она будет рассматриваться.

Также специалисты ЖЭУ районов Минска обещают ознакомить горожан с поадресными программами на 2018 год по капитальному, текущему ремонту, благоустройству дворов и прилегающих территорий.

Кроме всего прочего, минчанам дадут информацию об оказываемых платных бытовых и других услугах, о деньгах, начисленных и полученных на техническое обслуживание жилых домов, и их расходовании за 9 месяцев этого года, о начислении платы за жилищно-коммунальные услуги и многом другом.