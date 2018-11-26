«Высокий градус взаимодействия»: о чем говорили на заседании межправсовета ЕАЭС

В Минске обсуждают единый ответ на санкции и общий рынок углеводородов на одной седьмой части суши. Там проходит заседания межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает корреспондент «МИР 24» Алексей Адашкин.

Весь день в столице Беларуси обсуждают настоящее и будущее ЕАЭС. Переговоры начались во Дворце независимости. Там премьер-министры Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и вице-премьер Армении встретились с белорусским лидером Александром Лукашенко. Были затронуты все важнейшие для союза темы.

Лукашенко особо подчеркнул, что Беларусь не поддержит невыгодное для себя предложение – в очередной раз продлить действие нормативов распределения ввозных таможенных пошлин. Иначе Минск будет поставлен в неравные условия. Поэтому белорусская сторона предлагает приложить максимум усилий для поиска справедливого решения. Еще одна чувствительная тема – снятие барьеров в торговле.

«Возникает вопрос, к чему в таком случае мы стремимся – к единому экономическому пространству или к использованию правовых лазеек для национального протекционизма. О чем, кстати, Дмитрий Анатольевич (Медведев, премьер России) в последнее время часто говорил – о национализме в экономике, о протекционизме и так далее. Все должны четко понимать: союз будет представлять ценность для наших экономик и внешних партнеров, только если он станет предсказуемой организацией, играющей по правилам», – сказал белорусский президент.

Заседание Евразийского межправсовета три часа проходило в узком составе. Затем к главам делегаций присоединились министры и эксперты. Цифровая повестка ЕАЭС, взаимодействие в торговле, промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, экономике и финансах – это основные вопросы, которые обсуждают в Минске. В центре внимания и такие темы, как формирование общего рынка газа и развитие электротранспорта.