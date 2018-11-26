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В Минске автобус протаранил Renault. Тот влетел в Chrysler "Стрелы", сопровождавший делегацию
В вечерний час пик на проспекте Независимости автобус врезался в легковушку, которая пропускала делегацию в сопровождении «Стрелы». Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели. Информацию подтвердили в ГАИ.Видео: @easywood_minsk, instagram.com
Как сообщили в ГАИ Минска, автомобиль спецподразделения ДПС «Стрела» ехал со стороны внутреннего кольца МКАД в направлении проспекта Независимости. В целях обеспечения беспрепятственного проезда транспорта делегации, инспектор остановился с включенными проблесковыми маячками, перекрыв тем самым две полосы движения. В этот момент автобус, который двигался в крайней левой полосе, совершил наезд на остановившийся для пропуска делегации Renault.
После столкновения с автобусом Renault развернуло и отбросило на автомобиль ГАИ.
По предварительной информации, в аварии никто не пострадал. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.
Движение в районе происшествия затруднено.
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По предварительной информации, в аварии никто не пострадал. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.
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