В вечерний час пик на проспекте Независимости автобус врезался в легковушку, которая пропускала делегацию в сопровождении «Стрелы». Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели. Информацию подтвердили в ГАИ.

Видео: @easywood_minsk, instagram.com

Как сообщили в ГАИ Минска, автомобиль спецподразделения ДПС «Стрела» ехал со стороны внутреннего кольца МКАД в направлении проспекта Независимости. В целях обеспечения беспрепятственного проезда транспорта делегации, инспектор остановился с включенными проблесковыми маячками, перекрыв тем самым две полосы движения. В этот момент автобус, который двигался в крайней левой полосе, совершил наезд на остановившийся для пропуска делегации Renault.

После столкновения с автобусом Renault развернуло и отбросило на автомобиль ГАИ.

По предварительной информации, в аварии никто не пострадал. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

Движение в районе происшествия затруднено.