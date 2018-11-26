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Как и на чем зарабатывают предприятия в Слуцком районе

27.11.2018 18:20 — Разное | Myfin  
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Как и на чем зарабатывают предприятия в Слуцком районе
продукция Слуцкого мясокомбината. Фото: Myfin.by

Слуцкие мясные продукты популярны и в Беларуси, и за рубежом. Например, сырокопченый продукт из говядины «Европейский с черносливом» получил золотую медаль, как лучший продукт 2018 года, в Москве по итогам независимого конкурса на международной выставке ПРОДЭКСПО.

Себестоимость продукции

– У нас есть своя розница, свои магазины. Есть два своих сельскохозяйственных предприятия и два свиноводческих комплекса, на которых около 42 тыс. голов. При этом на одном из комплексов (15 тыс. голов) применяется новая технология жидкого кормления свиней. То есть, комбикорм и другие добавки свиньи едят не сухими, а как суп, и тогда происходит максимальное усвоение корма, – рассказал журналистам гендиректор Андрей Михалькевич в ходе пресс-тура в Слуцк, который был организован Национальным пресс-центром.

– Себестоимость своего сырья для нас меньше, чем покупного, - пояснил руководитель предприятия. - С учетом даже того, что цены на зерно увеличились, свое сырье (по свинине) на 20% дешевле, чем если его покупать. В декабре прошлого года мы ввели в строй свой комбикормовый цех. И себестоимость свинины уменьшилось на 30% по одному из свинокомплексов. Хотим также ввести свой комбикормовый цех и на втором свинокомплексе.

Как и на чем зарабатывают предприятия в Слуцком районе

гендиректор ОАО "Слуцкий мясокомбинат" Андрей Михалькевич

По словам гендиректора, для заготовки скота у предприятия есть шесть сырьевых зон – Слуцкий район плюс еще 5 районов. И на сегодняшний день Слуцкий мясокомбинат практически ни одному хозяйству не должен деньги за сырье. Наоборот, это им должны. В прошлом месяце на мясокомбинате установили рекорд по году и превысили планку забора скота в 3 тыс. тонн.

Как и на чем зарабатывают предприятия в Слуцком районе

на Слуцком мясокомбинате

«Работаем под заявку»

- По объему производства 10 месяцев мы уже превысили показатель завода за 12 месяцев прошлого года. Темпы роста составили 167% к уровню 2017 года, и еще два месяца есть, - отметил Андрей Михалькевич.

На сегодняшний день остатки от всего объема выпускаемой продукции составляют только 5%.

- Мы работаем только под заявку, под клиента, и у нас нет накоплений, нет большого количества мяса в холодильнике, как было когда-то, - подчеркнул генеральный директор.

Полностью проведена реконструкция холодильника. На предприятии пользуются только двумя или тремя камерами – для остатков в 5% нет необходимости запускать остальные камеры. Всего же холодильник может ежесуточно хранить до 500 тонн сырья.

- Все камеры включать нет необходимости. Мы нацелены на максимальную переработку сырья и продажу продукции, - сказал руководитель предприятия.

Как и на чем зарабатывают предприятия в Слуцком районе

продукция Слуцкого мясокомбината

Зарплаты

Если люди раньше, год назад, работали три-четыре дня в неделю, то теперь работают даже по шесть дней в неделю. Уровень заработной платы на мясокомбинате на сегодняшний день 933 рубля.

- Это одна из самых высоких заработных плат в Слуцком районе. Темп роста к уровню прошлого года по заработной плате составил 135%. Кроме того, мы выдаем работникам практически каждый месяц дополнительно к зарплате продовольственные пакеты – это своя продукция на сумму от 40 до 50 тыс. рублей, - рассказал генеральный директор.
Как и на чем зарабатывают предприятия в Слуцком районе
на Слуцком мясокомбинате

Все, кто непосредственно занят производством, находятся на сдельной оплате труда. Чем больше сделал – тем больше получил. И некоторые бойцы скота, обвальщики мяса получают зарплату 1200-1300 рублей.

Поэтому люди хотят работать. И никто не отказывается, когда есть необходимость, поработать в субботу, воскресенье. Они заинтересованы получить дополнительную зарплату.

Как и на чем зарабатывают предприятия в Слуцком районе

продукция Слуцкого мясокомбината

Ассортимент и рынок

Идет комплексная работа по поиску новых рынков сбыта, расширению ассортимента. Поэтому рост по объемам производства к прошлому году и составил 167%, загруженность всего производства выросла до 85%, отметил руководитель мясокомбината. 

- Мы за этот год два раза уже полностью пересматривали ассортимент колбасных изделий. Принимаем меры сразу, если мы видим, что в чем-то отстаем, где-то не конкурентны по ценам. Так, в начале года полностью ассортимент поменяли по колбасным изделиям, прошло полгода – пересмотрели по новой.  Сейчас идет пересмотр всего ассортимента, - сказал Андрей Михалькевич.

Отгрузка продукции на внешние рынки составляет 49% от общего объема, на внутренний рынок идет 51%.

- Выпускаем очень много полуфабрикатов. И не хотим на этом останавливаться, потому что наиболее рентабельный вид производства и быстрые деньги. Поэтому сейчас планируем обновить оборудование (обвалка и жиловка говядины под крупный кусок, в вакууме, в газовой среде и так далее), - пояснил гендиректор.

Как и на чем зарабатывают предприятия в Слуцком районе

 
 
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Слуцкий мясокомбинат производит более 300 наименований продукции и постоянно обновляет ассортимент.
 
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