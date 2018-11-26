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Киберпонедельник в 2018 году стал днем рекордных продаж в истории Amazon

27.11.2018 19:46 — Разное | Интерфакс  
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Amazon.com Inc., крупнейший в мире интернет-ритейлер, зафиксировала рекордные в истории компании продажи в киберпонедельник - 26 ноября 2018 года.

Среди наиболее популярных товаров оказались новейшая версия собственной "умной колонки" Amazon - Echo Dot, наборы для проведения ДНК-тестов AncestryDNA, а также книга Мишель Обамы "Становление" (Becoming).

Колонка Echo Dot является наиболее продаваемым товаром Amazon по всему миру, хотя и другие устройства компании - телевизионная приставка Fire Stick TV 4K с голосовым помощником "Алекса" и планшет Fire 7 - продаются довольно хорошо.

Amazon также сообщила, что за "черную пятницу" (23 ноября) и киберпонедельник продала в общей сложности более 18 млн игрушек и свыше 12 млн предметов одежды.

В целом продажи американских ритейлеров в киберпонедельник достигли $7,9 млрд, что является рекордом онлайн-продаж в США, свидетельствуют данные Adobe Analytics.

Отсутствие достаточного количества товаров на складе стоило ритейлерам потерянных продаж в размере $177 млн.

Объем покупок, совершенных американцами в киберпонедельник с использованием смартфонов, составил $2,2 млрд, что также является рекордом, отмечают в Adobe.

"Конвертация мобильного трафика в продажи долгое время представляла сложность для ритейлеров, однако инвестиции в то, чтобы сделать использование приложений более быстрым, принесло свои плоды", - отмечает директор Adobe Digital Insights Тэйлор Шрайнер.

В "черную пятницу", по данным Adobe, американцы потратили на онлайн-покупки $6,2 млрд, в День благодарения - $3,7 млрд.

Adobe отслеживает порядка 80% онлайн-продаж 100 крупнейших американских ритейлеров.

 
 
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Amazon.com Inc., крупнейший в мире интернет-ритейлер, зафиксировала рекордные в истории компании продажи в киберпонедельник - 26 ноября 2018 года. Среди наиболее популярных...
 
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