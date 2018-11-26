Генсек ООН призвал Россию и Украину к сдержанности в Керченском проливе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и Украину предпринять шаги для смягчения напряженности в Керченском проливе.

"Генеральный секретарь призывает обе стороны проявить максимальную сдержанность и безотлагательно предпринять шаги, чтобы сдержать этот инцидент и сократить напряженность всеми возможными мирными способами в соответствии с Уставом ООН, - говорится в заявлении представителя А.Гутерриша, опубликованном во вторник. - Он подчеркивает немедленную необходимость избегать любых шагов по дальнейшей эскалации ситуации".

А.Гутерриш также призвал относиться с уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. Три украинских моряка получили ранения. В связи с инцидентом в России возбуждено дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ (незаконное пересечение государственной границы).

Украина обвинила Москву в нарушении международного права. Временному поверенному в делах Украины в РФ МИД России заявил решительный протест.