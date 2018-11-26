В НАТО надеются на диалог с РФ и США по вопросу ДРСМД

В НАТО призывают Россию начать диалог c США по вопросу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявила во вторник заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Гетемюллер.

"Относительно ДРСМД я бы очень приветствовала, чтобы Россия начала диалог, который бы касался того, что представляет собой ракета 9М729", - сказала она, выступая на форуме внешней политики в Берлине.

Р.Гетемюллер добавила, что, по ее мнению, российская сторона в течение пяти лет фактически отказывалась обсуждать с Вашингтоном связанные с этой ракетой вопросы.

"Давайте просто сядем и поговорим об этом. Но вместо этого на протяжении пяти лет мы видели, что (Москва - ИФ) отказывается... Мы в течение пяти лет стучались в дверь, но никто нам так и не открыл ее", - отметила она.

Кроме того, она напомнила, что несколько недель назад глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готовит ответы на полученный от администрации США список вопросов по выполнению ДРСМД. По ее словам, "это прекрасный первый шаг".

"Давайте сядем и обсудим те проблемы, которые вызывают у США обеспокоенность, но и Россия, конечно же, имеет право поднять те темы, которые волнуют ее, в частности, выполнение американской стороной этого договора", - сказала Р.Гетемюллер.

При этом замгенсека НАТО подчеркнула, что подход альянса "по сдерживанию и обороне должен сочетаться с диалогом". По ее словам, высокопоставленные военные представители НАТО и РФ поддерживают такой диалог и регулярно проводят консультации.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения. В то же время Д.Трамп подчеркнул, что такие разработки не будут вестись, если РФ и КНР согласятся на заключение нового соглашения.

ДРСМД был заключен между СССР и США и подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987. С советской стороны его подписал генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев, а с американской - президент США Рональд Рейган. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.

Ранее С.Лавров заявил, что США незадолго до объявления о планах выйти из ДРСМД представили подробный список своих претензий в части выполнения Россией договора, российская сторона готовит ответ на эти вопросы.

Р.Гетемюллер с октября 2016 года занимает пост замгенсека Североатлантического альянса. До этого в течение нескольких лет она была заместителем госсекретаря США по вопросам, связанным с контролем над вооружениями и международной безопасностью.