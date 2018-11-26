Военное положение создаст проблемы для экономики Украины - Медведев

Введение Украиной военного положения создаст серьезные проблемы для ее экономики и отрицательно скажется на отношениях с Россией, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Очевидно, что это дополнительное осложнение в тех процессах, которые идут на Украине, это создаст или может создать серьезные проблемы для экономики Украины и, конечно, не улучшает отношений между Российской Федерацией и Украиной", - сказал Д.Медведев журналистам, говоря о введении Украиной военного положения после инцидента в Керченском проливе.

Он заметил, что введение военного положения "дает возможность действующей власти, как минимум, немножко поиграть мускулами, увеличить поддержку со стороны населения".

Другим итогом этого решения может быть отказ от проведения выборов.

По его словам, бывшие политические деятели Украины, в том числе бывшие президенты, задались вопросом, почему военное положение не вводилось в гораздо более сложных ситуациях, в которых оказывалась Украина.

"Ответ совершенно понятен. Это политика, это избирательные технологии, то есть это политические технологии. Именно так это воспринято внутри самой Украины и таким образом, во всяком случае, это воспринимаю я", - сказал Д.Медведев.

Он также заявил, что провокация в Керченском проливе использовалась в политических целях в преддверии выборов президента на Украине.

"Очевидно, что сегодня действующий президент Порошенко не имеет шансов при нынешнем раскладе победить на выборах и даже, может быть, не имеет шансов выйти во второй тур. Для того, чтобы добиться определенных политически выгодных для действующего президента решений и была, по всей вероятности, предпринята эта самая провокация", - сказал Д.Медведев.

Премьер отметил, что о подобном развитии событий украинские аналитики предупреждали еще год назад, имея в виду развитие избирательного процесса на Украине.

При этом премьер сообщил, что не обсуждал инцидент в Керченском проливе с главами правительств Евразийского экономического союза, заседание которого состоялось во вторник.

"Конечно, мы сегодня на нашем мероприятии никаких инцидентов не обсуждали, потому что повестка дня Евразийской комиссии сводится совершенно к другим вопросам. Этот вопрос носит двусторонний характер. Понятно, что это не тема для разговора в Минске", - сказал премьер.