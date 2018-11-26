Нацбанк Беларуси прогнозирует дальнейшее снижение ставки рефинансирования

Новости Беларуси. Национальный банк Беларуси прогнозирует дальнейшее снижение ставки рефинансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Политика финансового регулятора в 2019 году останется прежней.

Сдерживание инфляции, гибкое курсообразование и дальнейшее снижение процентных ставок по кредитам. В любом случае, все это будет зависеть от работы экономики в целом.





К слову, объем денежных средств, переданных в доверительное управление банкам, удвоился за последние два месяца: к ноябрю – почти 700 миллионов рублей. Если раньше 98 % всех вверенных средств направлялись в ценные бумаги, то в ноябре этот показатель снизился вдвое.