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Нацбанк Беларуси прогнозирует дальнейшее снижение ставки рефинансирования
Новости Беларуси. Национальный банк Беларуси прогнозирует дальнейшее снижение ставки рефинансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Политика финансового регулятора в 2019 году останется прежней.
Сдерживание инфляции, гибкое курсообразование и дальнейшее снижение процентных ставок по кредитам. В любом случае, все это будет зависеть от работы экономики в целом.
К слову, объем денежных средств, переданных в доверительное управление банкам, удвоился за последние два месяца: к ноябрю – почти 700 миллионов рублей. Если раньше 98 % всех вверенных средств направлялись в ценные бумаги, то в ноябре этот показатель снизился вдвое.
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Новости Беларуси. Национальный банк Беларуси прогнозирует дальнейшее снижение ставки рефинансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Политика...
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