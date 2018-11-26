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В Беларуси пересмотрят ставки единого налога для ИП и физлиц
Новости Беларуси. Ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и физлиц пересмотрят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня в месяц в Минске это 92 рубля, чуть выше в Витебске, Гомеле, Гродно. В Могилеве – 90 рублей. И наоборот, ставка ниже в городах поменьше. В первую очередь, изменения коснулись Минской области. К примеру, за репетиторство нужно будет заплатить налог в 30 рублей в месяц, то есть добавили немного – 1 рубль 80 копеек. А для жителей Борисова, Жодино, Молодечно и других населенных пунктов сумма осталась прежней – 28 рублей 20 копеек.
В инспекциях Минской области почти 40 тысяч индивидуальных предпринимателей внесли в бюджет порядка 71 миллиона рублей платежей.
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Новости Беларуси. Ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и физлиц пересмотрят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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