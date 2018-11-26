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А вдруг Бьорндален раскроет секреты в эфире?
Норвежский биатлонист Тарьей Бо прокомментировал новость о том, что восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален будет работать экспертом на канале TV2.
Тарьей Бо: «Немного трясемся от страха – вдруг Бьорндален раскроет наши секреты в эфире», цитирует
«Думаю, у него не слишком богатая карьера для этого. Ему нужно было выиграть еще чуть-чуть, чтобы он мог говорить в эфире.
Он знает нас очень хорошо, он знает все наши секреты. Так что мы немного трясемся от страха – вдруг он их раскроет.
Обычно он тактичен, так что я чувствую себя комфортно. Но его можно считать худшим журналистом для нас, потому что у него много информации.
Наверное, это лучший выбор, который мог сделать канал. Он дорого вам обошелся? Он выглядит дорогим», – сказал Бо-старший.
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Норвежский биатлонист Тарьей Бо прокомментировал новость о том, что восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален будет работать экспертом на канале TV2.
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