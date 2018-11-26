А вдруг Бьорндален раскроет секреты в эфире?

by.tribuna.com Тарьей Бо: «Немного трясемся от страха – вдруг Бьорндален раскроет наши секреты в эфире», цитирует





«Думаю, у него не слишком богатая карьера для этого. Ему нужно было выиграть еще чуть-чуть, чтобы он мог говорить в эфире.





Он знает нас очень хорошо, он знает все наши секреты. Так что мы немного трясемся от страха – вдруг он их раскроет.









Обычно он тактичен, так что я чувствую себя комфортно. Но его можно считать худшим журналистом для нас, потому что у него много информации.





Наверное, это лучший выбор, который мог сделать канал. Он дорого вам обошелся? Он выглядит дорогим», – сказал Бо-старший.



