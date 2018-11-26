В России и Украине военным поднимут зарплаты и пенсии. Получат ли прибавку их белорусские коллеги?

В Украине приняли решение в 1 января 2019 года повысить зарплаты военных. В России с 1 октября следующего года денежное довольствие военнослужащих увеличится на 4,3%, а военные пенсии дополнительно проиндексируют на 2%. То есть общий рост военных пенсий составит 6,3%. Будут ли в Беларуси повышать пенсии и зарплаты военнослужащим?



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Базовый оклад, от которого зависят размеры денежного довольствия военнослужащих и пенсии военных, последний раз пересматривали в сентябре 2017 года. Но рост пенсий сдержал корректирующий коэффициент.

Так, пенсии пересчитали с применением корректирующих коэффициентов в 4 этапа: с 1 сентября 2017 г. — 0,83; с 1 декабря 2017 г. — 0,85; с 1 июля 2018 г. — 0,9; с 1 января по 30 июня 2019 г. — 0,95. С 1 июля 2019 года корректирующий коэффициент и вовсе намерены отменить.

Отмена коэффициентов по президентскому Указу № 314 «О пенсионном обеспечении некоторых категорий граждан» касается не только военнослужащих, но также сотрудников военизированных организаций, к которым относятся Следственный комитет, органы внутренних дел, органы финансовых расследований Комитета государственного контроля, органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям.

Денежное довольствие — это совокупность выплат, которые исчисляются в денежной форме. Ими обеспечиваются военнослужащие, резервисты, суворовцы, воспитанники воинских частей и военнообязанные, призванные на военные (специальные) сборы, в зависимости от должности, которую они занимают, воинского звания, квалификации, продолжительности и условий военной службы, качества и результатов служебной деятельности, особенностей воинского труда, служебного и правового положения.

В июле этого года произошло очередное повышение корректирующего коэффициента — до 0,9.

Военные пенсионеры подтверждают — получать стали больше.

— До июля у меня была пенсия 600 рублей. Потом добавили 30 рублей, — рассказывает майор на пенсии. — До сих пор получаю 630 рублей. Слышал, что после нового года поднимут еще на 5%.

В пресс-службе Минобороны, вырастут ли зарплаты и пенсии военных в ближайшее время, будут ли они проиндексированы, комментировать отказались. Лишь сказали, что вся информация по поводу начисления этих выплат военным есть на сайте ведомства.

На сайте Минобороны написано, что «денежное довольствие военнослужащих последний раз индексировалось в декабре 2015 года. Фактическая выплата пенсий с учетом индексации денежного довольствия военнослужащих за декабрь 2015 года была осуществлена после перерасчета пенсий в феврале 2016 года. В связи с неоднократным увеличением размера базового оклада, а также не превышением пятипроцентного порога индекса потребительских цен к предыдущему значению, индексация денежного довольствия, учитываемого для выплаты пенсий, за период с января 2016 года по настоящее время не осуществляется».

По состоянию на 1 января 2018 года количество военных пенсионеров составляло 77,1 тысячи человек. По данным Минобороны, на 1 января этого года в Беларуси количество военных пенсионеров составило около 79 тысяч человек. Для сравнения: два года назад их было 82,8 тысячи человек.

Напомним, ранее предлагалось пересмотреть размер пенсий работающим пенсионерам из числа бывших военнослужащих. При этом с 1 августа 2017 года была снижена продолжительность стажа работы с уплатой обязательных страховых взносов для граждан, которые длительное время (не менее 10 календарных лет) проходили военную службу (службу в военизированных организациях), но не имеют права на пенсию по законодательству о пенсионном обеспечении военнослужащих. Право на трудовую пенсию по возрасту предоставили этой категории граждан при наличии не менее 10 лет страхового стажа и общего стажа работы не менее 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин.