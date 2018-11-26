|
В России и Украине военным поднимут зарплаты и пенсии. Получат ли прибавку их белорусские коллеги?
В Украине приняли решение в 1 января 2019 года
Базовый оклад, от которого зависят размеры денежного довольствия военнослужащих и пенсии военных, последний раз
Так, пенсии пересчитали с применением корректирующих коэффициентов в 4 этапа: с 1 сентября 2017 г. — 0,83; с 1 декабря 2017 г. — 0,85; с 1 июля 2018 г. — 0,9; с 1 января по 30 июня 2019 г. — 0,95. С 1 июля 2019 года корректирующий коэффициент и вовсе намерены отменить.
Отмена коэффициентов по президентскому Указу № 314 «О пенсионном обеспечении некоторых категорий граждан» касается не только военнослужащих, но также сотрудников военизированных организаций, к которым относятся Следственный комитет, органы внутренних дел, органы финансовых расследований Комитета государственного контроля, органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям.
В июле этого года произошло очередное повышение корректирующего коэффициента — до 0,9.
Военные пенсионеры подтверждают — получать стали больше.
— До июля у меня была пенсия 600 рублей. Потом добавили 30 рублей, — рассказывает майор на пенсии. — До сих пор получаю 630 рублей. Слышал, что после нового года поднимут еще на 5%.
В пресс-службе Минобороны, вырастут ли зарплаты и пенсии военных в ближайшее время, будут ли они проиндексированы, комментировать отказались. Лишь сказали, что вся информация по поводу начисления этих выплат военным есть на сайте ведомства.
На сайте Минобороны написано, что «денежное довольствие военнослужащих последний раз индексировалось в декабре 2015 года. Фактическая выплата пенсий с учетом индексации денежного довольствия военнослужащих за декабрь 2015 года была осуществлена после перерасчета пенсий в феврале 2016 года. В связи с неоднократным увеличением размера базового оклада, а также не превышением пятипроцентного порога индекса потребительских цен к предыдущему значению, индексация денежного довольствия, учитываемого для выплаты пенсий, за период с января 2016 года по настоящее время не осуществляется».
Напомним, ранее
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Будут ли в Беларуси повышать пенсии и зарплаты военнослужащим?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)