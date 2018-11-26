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Купить машину за $1 000: что предлагают белорусские автобарахолки

27.11.2018 20:05 — Разное | Myfin  
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Купить машину за 000: что предлагают белорусские автобарахолки
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Audi 80 B3 1988 г.в.

С 18 ноября продается Audi 80 B3, 1988 года выпуска. Машина находится в Житковичах, на фото отсутствуют номера. Продавец поясняет, что машина уже снята с учета.

Купить машину за 000: что предлагают белорусские автобарахолки

Скрин с сайта av.by.

«Продам авто на полном ходу, продаю в связи с покупкой нового. Имеются нюансы по кузову, остальные вопросы по телефону», – отмечается в объявлении (орфография и пунктуация сохранены. – ред.).

Цена автомобиля – 1 906 рублей, или $900.

Ford Mondeo 1995 г.в.

За автомобиль просят 1800 рублей, или $850. Машина находится в Минске.

Купить машину за 000: что предлагают белорусские автобарахолки

Скрин с сайта abw.by.

«Продам или же обменяю (только не универсал) форд мондео 1995 года, 1.8 бензин. Каждый день на ходу, нюансы по кузову, подогрев лобового и зеркал, есть кондей (надо заправить) ручник почти не держит, Эл.зеркала. с продажей не спешу», – отмечает продавец.

Renault Megane 1998 г.в.

Машина находится в Витебске. За автомобиль просят 2 117 рублей, или $1 000.

Купить машину за 000: что предлагают белорусские автобарахолки

Скрин с сайта ab.onliner.by.

«Каждый день на ходу по ходовой проблем нету ни куда не тянет, резину не жрет,все 4 колеса зима, движок работает тихо, без посторонних звуков смешанный расход 6-7 литров. интересует только обмен на авто больше», – обмечается в объявлении.

Volkswagen Golf III 1994 г.в.

Продается за 2 117, или $1 000. Машина находится в Могилевской области – в Хотимске.

Купить машину за 000: что предлагают белорусские автобарахолки

Скрин с сайта av.by.

Продавец сообщает, что автомобиль на ходу каждый день, масло не ест, подвеска «живая».

Lada (ВАЗ) 2106 1991 г.в.

Находится в Петрикове (Гомельская область). Продавец просит за машину 1 906 рублей, или $900.

Купить машину за 000: что предлагают белорусские автобарахолки

Скрин с сайта av.by.

«Машина в хорошем состоянии. Реальный, родной пробег. Варить и красить ничего не надо. По подвеске проблем нет. Мотор работает ровно, без нареканий. Все горит и моргает. Срочно! Торг уместен», – отмечается в объявлении.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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