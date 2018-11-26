По улице Фрунзе в Ганцевичах произошел пожар

23 ноября в 20 часов 58 минут в центр оперативного управления Ганцевичского РОЧС поступило сообщение о пожаре надворной постройки по адресу: г. Ганцевичи, ул. Фрунзе, д.16.





По прибытии к месту вызова работников Ганцевичского РОЧС установлено, что происходит открытое горение надворной постройки, на кровле надворной постройки наблюдается пламя.

В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка, кровля, имущество, находящееся в надворной постройки. Пострадавших нет.

Ганцевичский РОЧС призывает граждан соблюдать правила использования бытового электрического оборудования и печного отопления. Перед использованием ознакомиться с инструкциями изготовителя. Использовать устройства только заводского изготовления, самостоятельно не осуществлять ремонт данных устройств.

При возникновении чрезвычайных ситуациях незамедлительно сообщить в службу спасения по номеру 101.

По информации Ганцевичского РОЧС

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