По улице Фрунзе в Ганцевичах произошел пожар

23 ноября в 20 часов 58 минут в центр оперативного управления Ганцевичского РОЧС поступило сообщение о пожаре надворной постройки по адресу: г. Ганцевичи, ул. Фрунзе, д.16.
По прибытии к месту вызова работников Ганцевичского РОЧС установлено, что происходит открытое горение надворной постройки, на кровле надворной постройки наблюдается пламя.
В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка, кровля, имущество, находящееся в надворной постройки. Пострадавших нет.
Ганцевичский РОЧС призывает граждан соблюдать правила использования бытового электрического оборудования и печного отопления. Перед использованием ознакомиться с инструкциями изготовителя. Использовать устройства только заводского изготовления, самостоятельно не осуществлять ремонт данных устройств.
При возникновении чрезвычайных ситуациях незамедлительно сообщить в службу спасения по номеру 101.
По информации Ганцевичского РОЧС