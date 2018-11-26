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Изменился график работы службы «одно окно»
27.11.2018 — Разное | Вороновская газета
С 27 ноября изменился график работы службы «одно окно» Вороновского райисполкома:
понедельник-среда, пятница — с 8.00 до 17.00; четверг — с 8.00 до 20.00.
Выходные — суббота, воскресенье.
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С 27 ноября изменился график работы службы «одно окно» Вороновского райисполкома: понедельник-среда, пятница — с 8.00 до 17.00; четверг — с 8.00 до 20.00. Выходные — суббота,...
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