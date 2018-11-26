Нотариусы проконсультируют бесплатно





30 ноября в нотариальной конторе Вороновского района пройдет акция по бесплатному консультированию всех категорий граждан, приуроченная ко Дню юриста в Республике Беларусь. Бесплатно проконсультироваться можно будет по вопросам, входящим в компетенцию нотариусов, в том числе оформлению наследственных прав, составлению завещаний, брачных договоров, купле-продаже, дарению недвижимости и совершению исполнительных надписей.

Предварительно записаться на консультацию можно по тел.: 2-15-32, 2-15-99.