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Прямые линии в Вороновском районе
27.11.2018 — Разное | Вороновская газета
30 ноября 09.00 до 10.00 заведующий сектором культуры Вороновского районного исполнительного комитета Татьяна Вацлавовна ЦЕХАНОВИЧ по телефону 2-14-47 проведет прямую линию с жителями Вороновского района.
1 декабря с 9.00 до 12.00 заместитель председателя Вороновского райисполкома, курирующий вопросы развития социальной сферы, здравоохранения, культуры, образования, Андрей Андреевич КАРПОВИЧ по телефону 2-12-73 проведет прямую линию с жителями Вороновского района.
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30 ноября 09.00 до 10.00 заведующий сектором культуры Вороновского районного исполнительного комитета Татьяна Вацлавовна ЦЕХАНОВИЧ по телефону 2-14-47 проведет прямую...
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