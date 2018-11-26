



Как сообщил сегодня, 27 ноября, официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь, Глава государства подписал Указ №461 «О реконструкции автомобильной дороги», согласно которому автомобильная дорога М10 (Речица – Калинковичи) будет реконструирована на принципах государственно-частного партнерства.

Документ определяет условия реконструкции и технического обслуживания участка автомобильной дороги М10 (Речица – Калинковичи) протяженностью 85 км (109,9 –195,15 км).

Исходя из международной практики, при поддержке и сопровождении Европейского банка реконструкции и развития будет проведен международный конкурс по выбору частного партнера.

Победитель конкурса примет обязательство за два года реконструировать дорогу и будет нести ответственность за состояние, обслуживая ее в течение 20 лет. По истечении этого срока дорога снова перейдет в собственность государства.





Во время реализации первого проекта государственно-частного партнерства предполагается использовать лучшие мировые стандарты и подходы, направленные на повышение безопасности и развитие транспортной инфраструктуры региона.

По материалам Официального Интернет-портала Президента Республики Беларусь