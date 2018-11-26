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«Ярмарку роскоши» и престижа провели недалеко от Бреста
27.11.2018 20:52 — Разное | Виртуальный Брест
23-25 ноября в 40 километрах от Бреста, по ту сторону Буга, проходило уникальное в своем роде событие, во время которого можно было познакомится с образцами люкс-товаров, познакомится с мировой элитной продукцией в сфере услуг, побывать пассажиром самых дорогих авто.
На «Ярмарку роскоши» и престижа, в маленький городок Янов Подляский на протяжении двух дней прибывали гости со всей Польши и других государств.
Излюбленное место для тихого и спокойного отдыха польской элиты, прославленный в былые годы, как столица Государственного генофонда арабских лошадей Речи Посполитой, Янов-Подляский всегда привлекал скачками, конными аукционами, праздниками «Охоты на лис», выставками и пленэрами, особым местоположением. Отмеченный на туристических картах, как городок в районе «Подляской Швейцарии», небольшой по численности населения Янов, так и прославился центром культурно-туристических мероприятий и домом арабских скакунов.
С тех пор, как в Янове на руинах древнего замка сеть отелей «Архе» возвела четырехзвездочный комплекс «Замок Бискупи», гостями населенного пункта являются не только любители галопа. Представители бизнеса уровня премиум класса, стали ежегодно приезжать в Янов Подляский, чтобы поучаствовать в престижном мероприятии – ярмарке (по идее созвучному с нашим «Брендом года»), познакомиться воочию с продукцией топовых компаний, сферой высоких услуг, новыми тенденциями моды, представить себя, похвалиться достижениями, а также получить статуэтки в различных номинациях.
«Ламборджини» и «Роллс-ройсы», «Тесла» и другие, наивысшего класса авто, третий год подряд в эти дни заполняют просторный двор «Замка». Как в прошлые годы, так и на этот раз, непростые состоятельные гости съезжаются в замковый комплекс, чтобы воспользоваться возможностью установления новых деловых контактов, обмена мнениями, но в первую очередь для получения наград. Единственное подобного рода событие в
В IX конкурсе «Luxury Brand 2018», статуэтки для «передовиков» мира бизнеса, шоу-бизнеса, IT технологий, средств массовой информации, компании в сфере продуктов и услуг достались в следующих номинациях:
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23-25 ноября в 40 километрах от Бреста, по ту сторону Буга, проходило уникальное в своем роде событие, во время которого можно было познакомится с образцами...
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