«Ярмарку роскоши» и престижа провели недалеко от Бреста

23-25 ​​ноября в 40 километрах от Бреста, по ту сторону Буга, проходило уникальное в своем роде событие, во время которого можно было познакомится с образцами люкс-товаров, познакомится с мировой элитной продукцией в сфере услуг, побывать пассажиром самых дорогих авто.



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На «Ярмарку роскоши» и престижа, в маленький городок Янов Подляский на протяжении двух дней прибывали гости со всей Польши и других государств.

Излюбленное место для тихого и спокойного отдыха польской элиты, прославленный в былые годы, как столица Государственного генофонда арабских лошадей Речи Посполитой, Янов-Подляский всегда привлекал скачками, конными аукционами, праздниками «Охоты на лис», выставками и пленэрами, особым местоположением. Отмеченный на туристических картах, как городок в районе «Подляской Швейцарии», небольшой по численности населения Янов, так и прославился центром культурно-туристических мероприятий и домом арабских скакунов.

С тех пор, как в Янове на руинах древнего замка сеть отелей «Архе» возвела четырехзвездочный комплекс «Замок Бискупи», гостями населенного пункта являются не только любители галопа. Представители бизнеса уровня премиум класса, стали ежегодно приезжать в Янов Подляский, чтобы поучаствовать в престижном мероприятии – ярмарке (по идее созвучному с нашим «Брендом года»), познакомиться воочию с продукцией топовых компаний, сферой высоких услуг, новыми тенденциями моды, представить себя, похвалиться достижениями, а также получить статуэтки в различных номинациях.



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«Ламборджини» и «Роллс-ройсы», «Тесла» и другие, наивысшего класса авто, третий год подряд в эти дни заполняют просторный двор «Замка». Как в прошлые годы, так и на этот раз, непростые состоятельные гости съезжаются в замковый комплекс, чтобы воспользоваться возможностью установления новых деловых контактов, обмена мнениями, но в первую очередь для получения наград. Единственное подобного рода событие в Польше , уникально тем, что собирает на одной площадке значительное количество звезд шоу-бизнеса, лидеров премиум-сектора сферы услуг, ведущих бизнесменов Польши и зарубежных стран. Кульминацией «Ярмарки роскоши» после выставок, дегустаций и презентаций, традиционно является вручение статуэток в нескольких номинациях.



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В IX конкурсе «Luxury Brand 2018», статуэтки для «передовиков» мира бизнеса, шоу-бизнеса, IT технологий, средств массовой информации, компании в сфере продуктов и услуг достались в следующих номинациях:

«Роскошный бренд года 2018» (Luksusowa Marka Roku 2018): Agencja KPI Media, ChronPESEL, DuoVita Smart Apartments, Hotel No Name, Jacobs, Glam Project, Magazyn Kaleidoscope, PEJOT Dekoracje Cukiernicze, Kandara, Magazyn Podróże, Rezydencja Gubałówka, Rubin Beef, ByMYNIA Fashion & Beauty, Thalgo, Kawai Art Gallery Balthazar Design Hotel, Drzazga Clinic, Expertoo International Poland, Jurajska, Money.pl, Polsat Cafe, Elle Decoration, Skoff, Stone Master, Wiśniowski, Eco Ride Polska Dozbud Easy Drive, Centrum Wina, City Residence Opoczno, Doceń Polskie, Guzikova, Magazyn Kapitał Polski, M-Duo, Podoland, Radio Kolor, Restauracja Avangarda, Tichauer, Toya, Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu, Visual M, Smily Play, Firma Bury, Szpital Specjalistyczny Brzeziny, Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego, Dieta Figura, Agencja PR Face it!, GP Systems, JAAQOB, Kenko Restauracja, Luxury Holiday, Odkupienie Win, Opax, Parisel Palace, Restauracja Shandaar, AFG Interior, Akademia Przedsiębiorcy „Sukces Po Polsku” Cukiernia Pączek w Maśle Cukiernia, KGH Polska,,Kaminari Kniues, Champagne le Brun de Neuville, Nimbus, AArkada, BH Meble Интернациональный „International Luxury Brand of the Year 2018”: Eveline Cosmetics, Christian Laurent «Супер роскошный бренд года 2018» (Super Luksusowa Marka Roku 2018): Claudie Design, Złota 44, Heron Live Hotel, Łyko Jubiler, Montblanc, La Vie Skin. Лучшим «Создателем роскоши 2018» (Twórca Luksusu Roku 2018) стали: Wiesław Bober, Jędrzej Wittchen, Marcin Paździor, Beata Drzazga, Ewelina i Marcin Muszyńscy. Также вручалась нетипичная награда "Оптимист года 2018» (Optymista Roku 2018), ими стали звездные: Iwona Budziak, Przemysław Saleta, Krzysztof KASA Kasowski