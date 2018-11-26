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Пирамидальные дубы посажены, на очереди – австрийские черные сосны

27.11.2018 20:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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В ходе акции «1000 деревьев к 1000-летию Бреста» жителями города и организациями уже высажено множество молодых деревьев. Сегодня новые пирамидальные дубы, клены и липы появились на Советской и Набережной.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61000.php

Пирамидальные дубы посажены, на очереди – австрийские черные сосны

Всего в рамках работ по озеленению Бреста планируется высадить около 22 000 деревьев и 1000 кустарников. 27 ноября ПКУП «Коммунальник» высаживало молодые деревья на нескольких участках центра города.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61000.php

Пирамидальные дубы посажены, на очереди – австрийские черные сосны

На улице Гоголя, рядом с памятником 1000-летию Бреста, работала бригада под руководством Игоря Шуки. По его словам, здесь высажено 7 лип и 8 кленов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61000.php

Пирамидальные дубы посажены, на очереди – австрийские черные сосны

Несколько месяцев назад с этого участка зеленой зоны были удалены старые деревья, которые в случае непогоды могли угрожать безопасности. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61000.php

Пирамидальные дубы посажены, на очереди – австрийские черные сосны

На Набережной, на обширном зеленом участке, примыкающем к реке, где сейчас находятся спортивные тренажеры, тоже велась посадка деревьев. Она проводилась в соответствии с планом управления архитектуры и градостроительства Брестского горисполкома.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61000.php

Пирамидальные дубы посажены, на очереди – австрийские черные сосны

Так, на аллее, которая является продолжением улицы Советской, по обе стороны будут высажены черные австрийские сосны. Это вечнозеленое хвойное дерево с красивыми ярусами веток, оно хорошо переносит городские условия. Всего по обе стороны будет высажено 36 сосен. Это будет хорошей заменой старым тополям с ослабленными стволами, которые были удалены ранее.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61000.php

Пирамидальные дубы посажены, на очереди – австрийские черные сосны

А вдоль пешеходной дорожки возле лунок уже стояли в аккуратных кадках саженцы деревьев. Их в таком виде привезли из Гродно. Здесь работала бригада звеньевого Евгения Ярошика. Им предстояло высадить 22 пирамидальных дуба и 6 лиственниц. Когда они подрастут, это будет очень красивый участок для отдыха горожан.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61000.php

Пирамидальные дубы посажены, на очереди – австрийские черные сосны


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61000.php

Пирамидальные дубы посажены, на очереди – австрийские черные сосны

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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В ходе акции «1000 деревьев к 1000-летию Бреста» жителями города и организациями уже высажено множество молодых деревьев. Сегодня новые пирамидальные дубы, клены и...
 
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