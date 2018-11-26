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Что случилось на Ковельской? Похоже, автомобиль оказался в канаве
27.11.2018 20:52 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня, 27 ноября 2018 года на ул. Ковельской в городе Бресте произошло ДТП. По информации очевидцев, водителю стало плохо, он не справился с управлением и допустил съезд в придорожную канаву.
На месте происшествия работали медики, сотрудники
Обстоятельства и последствия ДТП уточняются.
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