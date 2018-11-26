

ГУО «СШ №4 г. Солигорска» отметила своё 50-летие (ФОТОРЕПОРТАЖ) Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард КИДЯЕВ

9 ноября ГУО «Средняя школа №4 города Солигорска» отметила свой 50-летний юбилей. Полувековой день рождения школы – это событие, на котором можно оценить пройденный путь, вспомнить добрым словом тех, кто посвятил свою жизнь, свой педагогический талант родной школе, кто воспитал несколько поколений благодарных учеников.

«Дом, в котором уютно всем», — так назывался торжественный вечер, посвященный празднику, и проходил он в ГУО «Солигорская детская школа искусств».













Одним из самых трогательных моментов стало то, что на юбилей был приглашен самый первый выпуск школы 1972 года. А удивлением праздника стал зажигательный танец от педагогов.









Как водится, на торжестве вспомнили всех руководителей учреждения, ветеранов педагогического труда, ну и, конечно, знаменитых выпускников. Праздник посетили почетные гости: заместитель председателя Солигорского райисполкома Алексей Страпко, к слову, выпускник этой же школы, начальник отдела образования, спорта и туризма Игорь Цыбулько, председатель Солигорской районной организации РОО «Белая Русь» Лариса Жукова, начальник сектора по продвижению сервиса ООО «Образовательные системы» Алеся Южик, директоры всех гимназий и средних школ г. Солигорска и Солигорского района, а также директор датской школы Хольбек Кэлли Норви и многие другие.

Работники учреждения образования и ветераны педагогического труды в этот вечер были награждены почетными грамотами, благодарностями, благодарственными письмами и подарками.





























На любом юбилее всегда дарят подарки, и наша школа не стала исключением. В ней появилась, например, новая интерактивная доска, телевизоры. Бывшие выпускники-спортсмены подарили школе спортивные принадлежности. Прозвучало на празднике множество приятных слов и пожеланий.

















Еще раз поздравляем тебя, родная и любимая 4-ая школа!

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