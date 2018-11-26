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Премьера спектакля «БАБА ШАНЕЛЬ» состоялась на базе Дворца культуры г. Солигорска
27.11.2018 — Разное | Soligorsk News
15 ноября 2018 23:50 1662
Премьера спектакля «БАБА ШАНЕЛЬ» состоялась на базе Дворца культуры г. Солигорска
14 ноября в театральном зале Дворца культуры г. Солигорска состоялась премьера спектакля «Баба Шанель». Трагикомедию по пьесе Николая Коляды исполнили артисты народного театра «ЛИНИЯ». Режиссёр – Александр БОРОДКО.
Спектакль «Баба Шанель» по пьесе Николая Коляды – эта смешная и трогательная история, в которой даже грустные бытовые ситуации предстают в удивительно жизнеутверждающем свете.
Ключевым событием в спектакле стало застолье, организованное в честь юбилея ансамбля народной песни «Наитие». Его колоритные участницы поголовно влюблены в своего худрука, молодого баяниста Сергея. Внезапно сплоченный женский коллектив будоражит появление новенькой, которая претендует на роль «примадонны». Но народные певуньи не намерены сдаваться и готовы посостязаться с пришелицей за место под софитами.
Cпектакль для всех присутствующих стал отличным лекарством от хандры. Добрая и наивная история, оформленная в динамичное балаганное шоу, – наглядный пример того, что радоваться жизни можно в любом возрасте и при любых обстоятельствах.
Искрометные диалоги, красочные костюмы, музыка, песни и танцы — все есть в этом спектакле. Зрителям есть над чем посмеяться, а в конце (ведь на то и существует театр!), может быть, и всплакнуть. Ведь спектакль этот о нас с вами — о любви, о жизни, о вечных поисках счастья каждым человеком.
Данный спектакль «Баба Шанель» представлен солигорской публике в рамках театральных сред, которые в этом году возрождены в Солигорске по инициативе директора Дворца культуры г. Солигорска Оксаны Анатольевны КУКЛИЦКОЙ.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
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15 ноября 2018 23:50 1662 Премьера спектакля «БАБА ШАНЕЛЬ» состоялась на базе...
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