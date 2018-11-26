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Премьера спектакля «БАБА ШАНЕЛЬ» состоялась на базе Дворца культуры г. Солигорска

27.11.2018 — Разное | Soligorsk News  
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15 ноября 2018 23:50 1662

Премьера спектакля «БАБА ШАНЕЛЬ» состоялась на базе Дворца культуры г. Солигорска

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард КИДЯЕВ

14 ноября в театральном зале Дворца культуры г. Солигорска состоялась премьера спектакля «Баба Шанель». Трагикомедию по пьесе Николая Коляды исполнили артисты народного театра «ЛИНИЯ». Режиссёр – Александр БОРОДКО.

Премьера спектакля «БАБА ШАНЕЛЬ» состоялась на базе Дворца культуры г. Солигорска

Спектакль «Баба Шанель» по пьесе Николая Коляды – эта смешная и трогательная история, в которой даже грустные бытовые ситуации предстают в удивительно жизнеутверждающем свете.

Премьера спектакля «БАБА ШАНЕЛЬ» состоялась на базе Дворца культуры г. Солигорска
Премьера спектакля «БАБА ШАНЕЛЬ» состоялась на базе Дворца культуры г. Солигорска
Премьера спектакля «БАБА ШАНЕЛЬ» состоялась на базе Дворца культуры г. Солигорска

Ключевым событием в спектакле стало застолье, организованное в честь юбилея ансамбля народной песни «Наитие». Его колоритные участницы поголовно влюблены в своего худрука, молодого баяниста Сергея. Внезапно сплоченный женский коллектив будоражит появление новенькой, которая претендует на роль «примадонны». Но народные певуньи не намерены сдаваться и готовы посостязаться с пришелицей за место под софитами.

Премьера спектакля «БАБА ШАНЕЛЬ» состоялась на базе Дворца культуры г. Солигорска
Премьера спектакля «БАБА ШАНЕЛЬ» состоялась на базе Дворца культуры г. Солигорска
Премьера спектакля «БАБА ШАНЕЛЬ» состоялась на базе Дворца культуры г. Солигорска
Премьера спектакля «БАБА ШАНЕЛЬ» состоялась на базе Дворца культуры г. Солигорска
Премьера спектакля «БАБА ШАНЕЛЬ» состоялась на базе Дворца культуры г. Солигорска
Премьера спектакля «БАБА ШАНЕЛЬ» состоялась на базе Дворца культуры г. Солигорска

Cпектакль для всех присутствующих стал отличным лекарством от хандры. Добрая и наивная история, оформленная в динамичное балаганное шоу, – наглядный пример того, что радоваться жизни можно в любом возрасте и при любых обстоятельствах.

Премьера спектакля «БАБА ШАНЕЛЬ» состоялась на базе Дворца культуры г. Солигорска
Премьера спектакля «БАБА ШАНЕЛЬ» состоялась на базе Дворца культуры г. Солигорска
Премьера спектакля «БАБА ШАНЕЛЬ» состоялась на базе Дворца культуры г. Солигорска

Искрометные диалоги, красочные костюмы, музыка, песни и танцы — все есть в этом спектакле. Зрителям есть над чем посмеяться, а в конце (ведь на то и существует театр!), может быть, и всплакнуть. Ведь спектакль этот о нас с вами — о любви, о жизни, о вечных поисках счастья каждым человеком.

Данный спектакль «Баба Шанель» представлен солигорской публике в рамках театральных сред, которые в этом году возрождены в Солигорске по инициативе директора Дворца культуры г. Солигорска Оксаны Анатольевны КУКЛИЦКОЙ.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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Теги: Новости
 
 
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15 ноября 2018 23:50 1662 Премьера спектакля «БАБА ШАНЕЛЬ» состоялась на базе...
 
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