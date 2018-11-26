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В Смолевичах автомобиль сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе
Новости Беларуси. Следователи ищут очевидцев ДТП в Смолевичах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Напомним, в субботу 24 ноября около 18 часов местная жительница при повороте на улицу Советскую сбила 10-летнего мальчика.
Он перебегал проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате школьника доставили в больницу с тяжелыми травмами. Сейчас выясняются обстоятельства аварии.
Если вы владеете какой-либо информацией, просьба сообщить в Следственный комитет.
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Новости Беларуси. Следователи ищут очевидцев ДТП в Смолевичах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Напомним, в субботу 24 ноября около 18 часов местная жительница...
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