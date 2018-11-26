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Служба «Одно окно» переходит на новый формат работы: что изменится

27.11.2018 20:54 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Без очередей и долгого ожидания. Служба «Одно окно» переходит на новый формат работы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Служба «Одно окно» переходит на новый формат работы: что изменится

Теперь, согласно соответствующему постановлению Совета министров,которое вступило в силу с этого дня, услуги оказывают в отдельном помещении райисполкомов. Главные требования к ним: обязательное наличие компьютеров для индивидуального пользования и оборудованный пандусом отдельный вход в здание.

В «Одном окне» можно получить направление на работу, водительское удостоверение или оформить документы на земельный участок. Всего – более 130 административных процедур, в том числе для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Служба «Одно окно» переходит на новый формат работы: что изменится

Алексей Свирский, начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Дзержинского райисполкома:
Чтобы минимизировать посещения граждан, хождение их по кабинетам, а также юридических лиц, все эти процедуры будут осуществляться непосредственно здесь. Я думаю, это будет значительно эффективней. Если ответ на какой-то вопрос не будет знать специалист, находящийся в службе, будет приглашаться специалист узкой специализации, который даст все пояснения заинтересованному лицу.

Изменения коснутся и непосредственно специалистов службы «Одно окно». Для них разработан единый дресс-код в сине-голубых тонах. Такую же расцветку получит и логотип. К 1 января он заменит красный логотип. По новому графику «Одно окно» работает по будням до 17 часов и раз в неделю до 20 часов, а также два раза в месяц по субботам.

Служба «Одно окно» переходит на новый формат работы: что изменится
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Без очередей и долгого ожидания. Служба «Одно окно» переходит на новый формат работы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Теперь, согласно...
 
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