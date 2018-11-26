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Медведев на заседании межправсовета ЕАЭС: «Мы приступили к созданию основ цифровой экономики Союза»

27.11.2018 20:29 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сегодня, 27 ноября, Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с главами правительств стран Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медведев на заседании межправсовета ЕАЭС: «Мы приступили к созданию основ цифровой экономики Союза»

Стороны общение назвали плодотворным. Многие вопросы были решены, и уже в начале декабря решения по ним предложат на подписание президентам. Эффективность ЕАЭС растет, а ценность интеграционного объединения особенно заметна в условиях внешних экономических стрессов и торговых войн. Так что взаимный интерес партнеров только усиливается.

Медведев на заседании межправсовета ЕАЭС: «Мы приступили к созданию основ цифровой экономики Союза»

Медведев на заседании межправсовета ЕАЭС: «Мы приступили к созданию основ цифровой экономики Союза»

Дмитрий Медведев, председатель правительства России:
Мы приступили к созданию основ цифровой экономики Союза. Это действительно одно из центральных направлений нашей работы, в отличие от других направлений, где, наверное, можно двигаться с разной скоростью, как принято говорить. По цифре, на мой взгляд, двигаться с разной скоростью невозможно, потому что или мы все в цифре, или получается, что та или иная страна просто будет выведена на обочину и не сможет принимать участие в транзакциях, которые совершаются на межгосударственном, межстрановом уровнях, на уровне бизнеса.

Сегодня мы договорились разработать концепцию применения специальных режимов, которые называются прекрасным словом «регулятивные песочницы».

Медведев на заседании межправсовета ЕАЭС: «Мы приступили к созданию основ цифровой экономики Союза»

В общем, стороны готовы двигаться дальше по пути эффективности, углублять интеграцию, объединять усилия для устранения всевозможных преград.

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Новости Беларуси. Сегодня, 27 ноября, Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с главами правительств стран Евразийского экономического союза,...
 
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