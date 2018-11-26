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Медведев на заседании межправсовета ЕАЭС: «Мы приступили к созданию основ цифровой экономики Союза»
Новости Беларуси. Сегодня, 27 ноября, Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с главами правительств стран Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стороны общение назвали плодотворным. Многие вопросы были решены, и уже в начале декабря решения по ним предложат на подписание президентам. Эффективность ЕАЭС растет, а ценность интеграционного объединения особенно заметна в условиях внешних экономических стрессов и торговых войн. Так что взаимный интерес партнеров только усиливается.
Дмитрий Медведев, председатель правительства России:
Сегодня мы договорились разработать концепцию применения специальных режимов, которые называются прекрасным словом «регулятивные песочницы».
В общем, стороны готовы двигаться дальше по пути эффективности, углублять интеграцию, объединять усилия для устранения всевозможных преград.
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Новости Беларуси. Сегодня, 27 ноября, Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с главами правительств стран Евразийского экономического союза,...
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