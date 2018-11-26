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Что обсудили на встрече Президента Беларуси с главами правительств стран ЕАЭС – основные темы саммита в репортаже СТВ
Новости Беларуси. Справедливая конкуренция, устранение внутренних барьеров, тарифы на транспортировку газа, а также создание единого энергетического и финансового рынков. 27 ноября Президент Беларуси провел встречу с главами правительств стран Евразийского экономического союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как заявил глава государства, ЕАЭС будет представлять ценность для стран-участниц и внешних партнеров, только если он станет организацией, играющей по правилам. Разговор во Дворце Независимости предварял заседание межправсовета ЕАЭС.
Перед началом заседания Евразийского межправительственного совета участники приехали во Дворец Независимости. Здесь с ними встретился Александр Лукашенко. Повестка очень насыщенная. Есть и сложные вопросы интеграции, которые пока еще не решены. Речь об устранении препятствий на рынке ЕАЭС. Их наличие ставит участников экономического союза в неравные условия.
Энергетический рынок для ЕЭАС – принципиальный и ключевой фактор. Это сфера пронизывает всю экономику, делает товары конкурентнее или, наоборот, увеличивает затраты на их производство.
Поэтому единые тарифы – это единые правила игры, что на железнодорожные перевозки, что на транзит газа. Эти темы требуют самого пристального внимания в преддверии Высшего Евразийского экономического совета, когда за столом переговоров будут уже главы государств.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Предложение в очередной раз продлить сроки действующих нормативов – мы об этом часто говорим, справедливо отмечаем, исходя из опыта наработанного – абсолютно не выгодно для Беларуси. Конечно, мы поддержать, как информирует меня наше правительство, не можем. Это заведомо поставит Беларусь в неравные условия. Поэтому я прошу приложить максимум усилий для выхода на справедливое для всех решение. Оно всем понятно. Меньше должно быть политики и больше экономики.
Минск готов к полноценному участию в реализации цифровой повестки Союза. Предстоит определить главные решения в этой области. И здесь принцип простой – максимальная эффективность.
Тигран Саркисян, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии:
Но есть и спорные рабочие вопросы. Именно они стали ключевыми в сегодняшней дискуссии. Проект единого рынка газа в высокой степени готовности. Нерешенным остается, по сути, только один вопрос – самый проблемный и самый принципиальный для Беларуси. В структуре цены на газ 2/3 составляет стоимость транспортировки. Наша страна призывает установить единые тарифы.
Впрочем, и на сей раз стороны не озвучили окончательное решение, так что работа продолжится.
Следующий весьма интересующий белорусов пункт – распределение ввозных пошлин. На данный момент действует следующий порядок: Армения – 1,22 %, Беларусь – 4,56 %, Казахстан – чуть более 7 %, Кыргызстан – почти 2 %, Россия – более 85 %.
Беларусь предлагает выработать новые подходы к распределению этих средств между бюджетами государств.
Юрий Селиверстов, первый заместитель министра финансов Беларуси:
Какие нормативы будут действовать после окончания 2019 года, пока не понятно, к консенсусу страны еще не пришли. А вот в создании общего финансового рынка есть серьезное продвижение. Проект концепции обещают завершить и представить в течение нескольких месяцев. Документ технически сложный, затрагивает вопросы лицензирования и надзор за участниками финансового рынка.
Сергей Калечиц, заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:
Тигран Саркисян:
Сегодняшняя повестка – не исключение. По ряду концептуальных вопросов формирования общих рынков сегодня достигнуты договоренности, которые позволят нам на уровне коллегии продвигать эти вопросы вперед.
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Что обсудили на встрече Президента Беларуси с главами правительств стран ЕАЭС – основные темы саммита в репортаже СТВ
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Что обсудили на встрече Президента Беларуси с главами правительств стран ЕАЭС – основные темы саммита в репортаже СТВ
Новости Беларуси. Справедливая конкуренция, устранение внутренних барьеров, тарифы на транспортировку газа, а также создание единого энергетического и...
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